Noul Duster, modelul-cheie al grupului Renault și care a cucerit piața internațională, a fost prezentat cu fast

Constructorul francez Renault a prezentat oficial noua generație Duster într-un eveniment de mari dimensiuni organizat pe un stadion din Chennai, oraș care găzduiește și unitatea de producție unde modelul va fi fabricat pentru piețele internaționale. Lansarea a fost gândită special pentru publicul din India, una dintre piețele-cheie din strategia globală a grupului.

Oficialii Renault au descris noul Duster drept „cel mai bun Duster construit vreodată”, subliniind că versiunea internațională este rezultatul unei reproiectări ample, adaptată cerințelor locale, diferită în multe privințe de varianta disponibilă în Europa.

La nivel de proporții, noul Duster păstrează silueta robustă care a consacrat modelul, însă limbajul de design a fost actualizat semnificativ. Partea frontală primește blocuri optice redesenate, cu semnături LED inspirate din cele mai recente modele Renault, în timp ce partea din spate este marcată de stopuri unite printr-o bandă LED continuă.

Elementele laterale au fost revizuite, la fel și oferta de jante, accentul fiind pus pe un aspect mai modern și mai premium. Deși recunoașterea vizuală rămâne intactă, versiunea destinată piețelor internaționale se distanțează clar de actualul Duster european prin detalii și finisaje.

Schimbările sunt și mai vizibile la interior. Planșa de bord adoptă un design modernizat, iar consola centrală este mai înaltă, într-o configurație apropiată de cea pregătită pentru viitorul Bigster. Ecranul sistemului multimedia este mai mare și mai bine integrat, oferind o interfață mai clară și o experiență de utilizare mai intuitivă.

Un element care atrage imediat atenția este acoperișul panoramic, o dotare care nu este disponibilă pe Dusterul european actual. Acesta aduce mai multă lumină naturală în habitaclu și contribuie la senzația de spațiu, un aspect apreciat în special pe piața indiană.

Sistemul de infotainment este bazat pe Google Automotive, permițând acces direct la aplicații, navigație și servicii inteligente, fără a fi necesară conectarea unui telefon. Este una dintre cele mai importante evoluții tehnologice introduse pe Duster.

Renault a pregătit pentru noul Duster o gamă de motorizări ajustată specificului pieței din India. Cea mai puternică variantă este un motor turbo TCe 160, care dezvoltă 163 de cai putere și un cuplu de 280 Nm. Acesta este asociat cu o cutie de viteze automată cu dublu ambreiaj și este echipat cu padele pentru schimbarea treptelor de pe volan.

În ofertă se regăsește și versiunea E-Tech Hybrid 160, un sistem hibrid cu motor de 1,8 litri, deja cunoscut pe piața europeană. Pentru clienții care caută o opțiune mai accesibilă, Renault va oferi și motorul TCe 100 de 1,2 litri.

Această diversificare a motorizărilor reflectă strategia mărcii de a răspunde preferințelor locale, menținând în același timp standarde ridicate de performanță și eficiență.

Reprezentanții Renault au lăsat să se înțeleagă că o parte dintre noutățile introduse pe versiunea internațională ar putea fi preluate și pe modelul european, odată cu facelift-ul programat pentru Duster 3 în anul 2027. Printre acestea se numără designul interior actualizat și consola centrală mai înaltă.

Un astfel de scenariu ar însemna că o parte din tehnologiile și soluțiile prezentate acum în India ar putea ajunge, în viitor, și pe versiunile produse în România, unde Duster rămâne unul dintre cele mai importante modele din portofoliul mărcii.

Lansarea globală a noului Duster pentru piețele din afara Europei a fost transmisă live de Renault pe YouTube, atrăgând un interes semnificativ. La începutul evenimentului, transmisia era urmărită simultan de aproximativ 15.000 de utilizatori, iar în momentul prezentării oficiale a modelului numărul acestora a depășit 25.000.

Interesul ridicat confirmă importanța pe care Duster o are pe piețele emergente și rolul său strategic în planurile de extindere ale mărcii.

Lansarea din India se înscrie în strategia International Game Plan 2027 a Renault Group, care prevede opt lansări majore pe piețele din afara Europei. Duster rămâne un model-cheie în această strategie, fiind adaptat în funcție de specificul fiecărei regiuni.

Prin noua versiune internațională, Renault mizează pe combinația dintre design modern, tehnologie avansată și motorizări variate, consolidând poziția Duster ca SUV global, capabil să răspundă unor piețe extrem de diferite.