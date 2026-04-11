Toyota a lansat bZ7, la un preț sub Dacia Duster. Ce caracteristici are noul model

Toyota a lansat în China modelul electric bZ7, o berlină de peste 5 metri lungime, cu autonomie de până la 700 km CLTC și un preț de pornire sub cel al unui Dacia Duster, relatează site-ul web auto în limba franceză caradisiac.com.

Constructorul japonez Toyota își extinde ofensiva pe piața auto din China prin lansarea modelului bZ7, o berlină electrică de mari dimensiuni. Vehiculul depășește cinci metri lungime și reprezintă vârful de gamă al ofertei electrice Toyota în această regiune.

Potrivit producătorului, „ea posedă un nivel de inteligență superior tuturor celorlalte modele Toyota comercializate pe piețele globale”. Modelul este dezvoltat cu sprijinul unor parteneri tehnologici importanți, printre care Huawei pentru sistemele de asistență la conducere și Xiaomi pentru sistemele de multimedia.

Interiorul este configurat în jurul unui ecran central de 15,6 inci, completat de un instrumentar digital de 8,8 inci. Sistemul head-up display ajunge la o dimensiune de 27 de inci, iar suspensia pneumatică cu două camere este concepută pentru a îmbunătăți nivelul de confort la rulare.

Aceste elemente plasează modelul într-o zonă superioară a segmentului electric, apropiindu-l de referințe precum Tesla Model S.

Oferta de baterii include două variante LFP, cu capacități de 71 kWh și 88 kWh. Acestea permit o autonomie declarată de 600, respectiv 700 de kilometri, conform ciclului de testare CLTC, utilizat în China.

Producătorul menționează și performanțe ridicate la încărcare, indicând recuperarea a 300 de kilometri de autonomie în aproximativ 10 minute.

Unul dintre elementele care atrag atenția este prețul de comercializare. Toyota bZ7 pornește de la 147.800 yuani, echivalentul a aproximativ 18.530 de euro. Nivelul de echipare superior rămâne sub pragul de circa 25.000 de euro.

Prin comparație, un Dacia Duster nou are un preț de pornire de aproximativ 19.990 de euro pe piața europeană.

Strategia de preț adoptată de Toyota în China produce efecte rapide. Modelul a înregistrat aproximativ 3.100 de comenzi în prima oră de la lansare.

Pentru moment, modelul este disponibil exclusiv în China, unde costurile și structura fiscală diferă față de Europa.