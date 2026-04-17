Ce preț va avea noua Dacia electrică. Compania vrea să intre în competiție cu chinezii

Dacia a fost surprinsă în teste cu succesorul modelului Spring, viitorul automobil electric de oraș al mărcii, care urmează să fie lansat în a doua jumătate a anului, să fie fabricat în Europa și să intre în competiție directă cu modelele chinezești printr-un preț de pornire sub 18.000 de euro, potrivit autoevolution.com.

Primele imagini cu viitorul automobil au apărut deja în timpul testelor. Noul vehicul de oraș seamănă puternic cu Renault Twingo E-Tech, ceea ce indică direcția tehnică și de design aleasă pentru următoarea electrică a mărcii.

Lansarea noului model este prevăzută pentru a doua jumătate a anului. Mașina va fi construită pe baza platformei utilizate de Renault Twingo E-Tech, însă va avea o identitate vizuală adaptată gamei Dacia. Chiar dacă prototipul a fost fotografiat sub camuflaj, publicația specializată notează că se observă deja un stil mai sobru decât cel al modelului Renault.

Actualul Spring a rezultat din strategia Renault de a aduce în Europa modelul City K-ZE produs în China și de a-l comercializa sub marca Dacia. Această decizie a transformat Spring într-una dintre cele mai bine vândute mașini electrice de pe continent.

De la debutul din 2021, modelul a trecut prin două actualizări de design, cea mai recentă fiind operată în 2024. Acum, constructorul își schimbă direcția și pregătește un succesor produs în Europa, într-un efort de a reduce dependența de China. Noul model va fi ușor mai mare decât Spring și va utiliza platforma AmpR Small, comună noilor automobile electrice dezvoltate de Renault, Alpine și Nissan.

Înlocuitorul lui Spring urmează să fie prezentat oficial spre finalul acestui an, iar apariția prototipului în teste susține acest calendar. Deși mașina este încă acoperită de elemente de camuflaj, asemănarea cu Renault Twingo E-Tech este evidentă, ceea ce sugerează că Dacia nu va interveni radical asupra formei generale, ci mai degrabă va opera modificări estetice punctuale.

Imaginile publicate de Autoevolution.com arată că viitorul model nu va mai avea inserțiile negre de pe ușa portbagajului. În partea din față și în spate, automobilul va adopta un design diferit, cu linii mai pătrate, apropiate de stilul introdus deja pe Duster și Bigster.

O fotografie realizată prin geamul lateral oferă și o primă imagine a interiorului. Bordul pare foarte apropiat de cel al Renault Twingo, însă volanul și sigla Dacia indică adaptarea cabinei la identitatea mărcii românești.

Dacia țintește un preț de sub 18.000 de euro pentru noul model, încercând să își păstreze poziția de cel mai accesibil constructor din zona mașinilor electrice. Prin această strategie, viitorul automobil se va plasa sub unele dintre ofertele venite din China, inclusiv BYD Dolphin Surf, listat la 18.990 de euro.

În același timp, noua Dacia ar urma să coste și mai puțin decât Renault Twingo E-Tech, al cărui preț de pornire este de 19.490 de euro.

Noul model va păstra bateria de 27,4 kWh, însă ar urma să ofere o autonomie ceva mai mare decât actualul Spring. Estimarea este de aproximativ 240 de kilometri, față de cei 225 de kilometri ai modelului aflat acum în gamă.

Pentru a rămâne un automobil ieftin, este puțin probabil ca noua Dacia electrică să primească dotări suplimentare precum funcția care permite alimentarea altor aparate direct din bateria mașinii.