Scenariu despre închiderea uzinei Dacia din România, vehiculat de presa din Ungaria

Presa maghiară a avertizat că uzina Dacia de la Mioveni s-ar putea închide, iar mii de angajați ar putea rămâne fără locuri de muncă. Decizia grupului Renault de a muta producția noilor modele în afara României ar putea afecta direct fabrica, lanțul de furnizori locali și economia regională.

Noile modele Dacia nu vor mai fi fabricate la Mioveni, ci în uzine din Turcia și Slovenia. Break-ul Striker va fi asamblat la fabrica din apropiere de Bursa, Turcia, unde sunt produse deja alte modele Renault și Dacia. În același timp, viitorul automobil electric urban al mărcii va fi fabricat la Novo Mesto, în Slovenia

Fabrica de la Mioveni are o orientare puternic exportatoare, aproape 90% din producție fiind destinată piețelor externe. Astfel, mutarea producției va afecta nu doar angajații uzinei, ci și economia locală și lanțul de furnizori din România.

Sindicatul Dacia estimează că 1.200 de posturi din cadrul fabricii ar putea fi desființate direct, reprezentând aproape o optime din cei aproximativ 10.000 de angajați. Impactul real ar putea fi mult mai mare, având în vedere legăturile cu furnizorii auto care depind de producția de la Mioveni. Până în prezent, conducerea fabricii nu a comentat public despre planurile de relocare.

Presiunea asupra Renault vine din mai multe direcții. Piața auto europeană devine tot mai competitivă, odată cu intrarea producătorilor chinezi BYD și Chery, care oferă prețuri agresive, și cu acțiunile tradiționalilor rivali precum Stellantis.

Strategia pe cinci ani a Renault prevede ca jumătate din modelele grupului să fie vândute în afara Europei până în 2030, ca răspuns la presiunea asupra marjelor de preț și la cerințele pieței globale.

Datele recente din România arată o scădere semnificativă a producției Dacia. În februarie 2026, fabrica Ford Otosan din Craiova a depășit pentru prima dată producția Dacia, cu 21.834 de vehicule, în creștere cu aproape 13% față de anul precedent.

În același interval, producția Dacia a scăzut cu 18,5%, ajungând la 21.535 de unități. Vânzările Dacia în România au înregistrat, de asemenea, o scădere abruptă de 52% comparativ cu februarie 2025.