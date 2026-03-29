Proiectul vital pentru Dacia, gândit în urmă cu trei decenii, devine realitate în 2026

Un proiect cerut încă din anul 1999, când Renault Group a preluat Dacia, este aproape de a deveni realitate. Autoritățile pregătesc începerea lucrărilor la drumul expres care va lega uzina de la Mioveni de autostrada A1, o conexiune considerată esențială pentru activitatea fabricii.

În negocierile prin care Renault Group a preluat Dacia, infrastructura rutieră a fost una dintre condițiile importante discutate cu statul român. De atunci, accesul fabricii la rețeaua de transport s-a îmbunătățit doar parțial și nu există încă o legătură directă la autostradă.

În prezent, transportul mașinilor produse la Mioveni se face pe tronsoane aglomerate, printre care DN73 și Valea Oltului. Timpii de deplasare sunt greu de estimat și generează costuri suplimentare pentru companie.

Proiectul anunțat are o lungime de aproximativ 9,9 kilometri, la care se adaugă încă 5,5 kilometri de bretele de legătură. Costul estimat depășește 500 de milioane de euro, iar finanțarea ar urma să fie asigurată din fonduri PNRR, potrivit profit.ro.

Noua șosea va avea patru benzi de circulație, câte două pe sens. Proiectul include, de asemenea, un nod rutier complex la intersecția cu autostrada A1, un viaduct de aproximativ 4 kilometri peste acumularea Mărăcineni și opt poduri și pasaje. De asemenea, sunt prevăzute conexiuni cu DN7 și DN73, precum și sisteme moderne de monitorizare a traficului și panouri fonoabsorbante.

Traficul estimat la deschidere este de aproximativ 34.000 de vehicule pe zi. Proiectul este considerat prioritar pentru dezvoltarea economică din zonă, însă finalizarea este estimată pentru anul 2030. Până atunci, condițiile de trafic pentru transporturile uzinei vor rămâne, în mare parte, neschimbate.

Chiar și după finalizarea acestui tronson, legătura completă către vestul Europei depinde de finalizarea autostrăzii Sibiu–Pitești, în special a segmentului dintre Tigveni și Boița.