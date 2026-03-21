Autostrada A1, aproape completă. Lucrările avansează rapid pe tronsonul Margina–Holdea

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat sâmbătă pe Facebook că lucrările pe secțiunea Margina–Holdea a autostrăzii A1 Lugoj–Deva au ajuns la un stadiu fizic de 56%, pe cei 9,13 kilometri ai șantierului, proiectul fiind considerat una dintre cele mai complexe porțiuni de infrastructură rutieră din vestul țării.

Tronsonul este executat de o asociere formată din constructori români și bosniaci (UMB Spedition – EuroAsfalt), mobilizată în teren cu aproximativ 330 de muncitori și 85 de utilaje. Potrivit datelor transmise de CNAIR, lucrările continuă într-un ritm susținut, cu accent pe structurile de tunel și infrastructura asociată.

La nivelul tunelurilor, săpăturile și lucrările de consolidare au fost finalizate pe ambele galerii, iar torcretarea a fost executată integral. Galeria de pe calea 2, cu o lungime de 415 metri, și cea de pe calea 1, de 367,5 metri, au intrat deja în etapa de echipare tehnică.

Fundațiile bolții întoarse sunt finalizate, iar hidroizolația a fost montată pe porțiuni semnificative: aproximativ 340 de metri pe o galerie și 324 de metri pe cealaltă.

În prezent, circulația utilajelor este posibilă prin galeria aferentă sensului Nădlac–Sibiu (calea 2), ceea ce permite fluidizarea lucrărilor în interiorul structurii subterane.

Pentru Tunelul 2, cu două galerii de lungimi diferite – 1.985 de metri pe calea 2 și 1.825 de metri pe calea 1 – lucrările de excavație au avansat considerabil. Pe una dintre galerii au fost săpați aproximativ 930 de metri, în timp ce pe cealaltă progresul a depășit 1.100 de metri excavați.

Pentru accelerarea ritmului de execuție, constructorul pregătește deschiderea unui nou front de lucru, ceea ce va permite intervenția simultană din mai multe puncte ale șantierului. În total, se va ajunge la opt zone active de excavație, măsură menită să reducă durata de execuție a tunelului.

Tot în șantier a fost finalizată și platforma destinată instalării unei stații de producere a grinzilor necesare pentru viaducte și poduri, elemente esențiale în structura finală a autostrăzii.

Proiectul, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), are o valoare de 1,82 miliarde de lei fără TVA și trebuie finalizat în cursul acestui an, conform contractului.

Odată dată în trafic, secțiunea Margina–Holdea va permite circulația neîntreruptă pe autostrada A1, între Boița și Nădlac, pe o distanță de peste 360 de kilometri, eliminând astfel una dintre ultimele întreruperi majore ale coridorului rutier de mare viteză din vestul României.