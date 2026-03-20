Drum expres nou în România. Șoferii vor avea acces mai rapid la Aeroportul Henri Coandă

Drum expres nou. România face un nou pas în extinderea infrastructurii rutiere de mare viteză, prin lansarea licitației pentru un drum expres care va lega Aeroportul Internațional „Henri Coandă” de Autostrada A0. Proiectul a fost anunțat vineri de Ministrul Transporturilor pe Facebook și intră oficial în etapa de proiectare și execuție.

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a transmis pe rețelele sociale că acest proiect reprezintă o premieră pentru județul Ilfov, fiind primul drum expres care va fi construit în această zonă. Potrivit acestuia, investiția are un rol strategic în contextul dezvoltării viitorului Terminal 2 al celui mai important aeroport din România, facilitând conexiunea directă cu rețeaua de autostrăzi din jurul Capitalei.

Noul drum expres este gândit ca o legătură rapidă între aeroport și inelul de autostradă A0, ceea ce ar urma să îmbunătățească semnificativ fluxul de trafic din nordul Capitalei. Autoritățile susțin că infrastructura va deservi atât transportul de pasageri, cât și fluxurile de marfă, în special zona cargo a aeroportului, care este în continuă dezvoltare.

În același timp, proiectul este văzut ca o soluție pentru accesul utilajelor și materialelor de construcții necesare viitorului terminal aeroportuar, reducând presiunea asupra drumurilor existente din zona Otopeni și a localităților învecinate. Oficialii din Ministerul Transporturilor afirmă că această conexiune va avea efecte directe asupra fluidizării traficului și asupra timpilor de deplasare în regiunea Ilfov.

Contractul scos la licitație de Compania Națională de Investiții Rutiere are o valoare estimată de aproximativ 454 de milioane de lei. Termenul limită pentru depunerea ofertelor de către constructori a fost stabilit pentru data de 30 aprilie, iar selecția va fi realizată în baza criteriilor tehnice și financiare stabilite în documentația de atribuire.

Durata totală de implementare a proiectului este estimată la 30 de luni, perioadă în care urmează să fie realizate atât proiectarea, cât și execuția lucrărilor. Infrastructura va include un drum principal cu o lungime de 2,55 kilometri, completat de bretele de legătură care însumează aproximativ 7,5 kilometri, menite să asigure conexiuni eficiente cu rețeaua existentă.

Proiectul prevede, de asemenea, construirea unor pasaje supraterane importante, inclusiv peste drumul județean DJ 200B și peste Autostrada A0 Nord. Aceste lucrări sunt esențiale pentru integrarea noului drum expres în infrastructura rutieră existentă, astfel încât traficul să fie dirijat fără blocaje majore și cu un nivel ridicat de siguranță rutieră.