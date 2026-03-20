Autostrada Comarnic-Brașov. Ce se întâmplă cu cel mai așteptat proiect

Valea Prahovei rămâne unul dintre cele mai mari blocaje ale infrastructurii din România, iar soluția propusă, autostrada Comarnic-Brașov, este încă în faza de studiu. În paralel, Ministerul Transporturilor încearcă să reducă presiunea prin intervenții punctuale, care pot decongestiona traficul pe termen scurt, fără să rezolve problema structurală. „Sunt proiecte care au avut nevoie de o perioadă lungă de pregătire”, a spus Robert Răzvan Dobre, director în Ministerul Transporturilor, pentru Profit.ro.

Autostrada Comarnic-Brașov este unul dintre cele mai vechi proiecte de infrastructură din România și a devenit un simbol al întârzierilor. Oficialul guvernamental a declarat că proiectul nu este abandonat, însă se află în etapa elaborării studiului de fezabilitate, pentru traseul Ploiești-Comarnic până la Brașov.

„Sunt proiecte care au avut nevoie de o perioadă lungă de pregătire, atât din punct de vedere tehnic, cât și din punct de vedere al elementelor de mediu și al elementelor sociale din spațiul montan. Această complexitate se traduce și în costuri ridicate și durate mari de execuție”, a explicat acesta.

Ministerul Transporturilor a ales o strategie de etapizare, în loc să accelereze un proiect insuficient pregătit. „Împingem nevoia pentru mai târziu să avem timp să o pregătim cum trebuie și să o implementăm așa cum se face o autostradă în spațiul montan”, a explicat Dobre.

Această abordare arată că autostrada rămâne obiectivul final, însă nu reprezintă o prioritate imediată de execuție. În paralel cu studiul pentru autostradă, autoritățile au început lucrări punctuale pentru a reduce blocajele din teren.

„Nevoia de mobilitate este una sporită. Avem niște măsuri punctuale care sunt în curs de implementare și anul acesta își vor vedea efectul. Varianta de ocolire la Comarnic, varianta de ocolire între Bușteni și Azuga, patru pasaje rutiere, două la Sinaia, la intrare și la ieșire, la Azuga și la Predeal”, a explicat Dobre.

Autostrada Comarnic-Brașov poate beneficia de finanțare europeană, deoarece este inclusă pe un coridor TEN-T.

„Este o autostradă care se află pe un coridor TEN-T comprehensiv, deci este eligibilă a fi finanțată din bani europeni. În același timp, proiectul este considerat suficient de atractiv pentru a atrage și capital privat. Ne putem gândi la a atrage chiar și bani privați prin parteneriat public-privat. Deși ideea parteneriatelor public-private este invocată frecvent, România nu are încă un exemplu de succes în infrastructura mare. S-a discutat de mult timp despre parteneriate public-private, dar în realitate nu s-a întâmplat nimic”, a explicat directorul.

Pentru a fi implementate, proiectele trebuie să fie atractive și din punct de vedere economic. „Va trebui să mergem către un finanțator privat cu proiecte care să aibă un return atât economic și social pentru noi, cât și financiar pentru cel care investește”, a adăugat acesta.