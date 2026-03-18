Traficul provenit din căutările Google a scăzut cu 60% pentru site-urile mici, arată datele Chartbeat

Datele Chartbeat arată că traficul din căutările Google a scăzut semnificativ pentru site-urile mici, în timp ce platformele web mari reușesc să compenseze parțial pierderile prin alte surse. Impactul AI rămâne redus, iar interesul diferă după tipul de conținut, relatează axiox.com.

Traficul provenit din căutările Google pentru site-urile mici a scăzut semnificativ

Potrivit datelor din rețeaua de clienți Chartbeat, există o scădere de 60% a traficului provenit din căutările online pentru site-urile mici, cu între 1.000 și 10.000 de vizualizări zilnice.

Pierderea este aproape de trei ori mai mare decât cea raportată de site-urile mari, care au înregistrat o scădere de 22% în aceeași perioadă. Totodată, platformele web medii, cu 10.000–100.000 de vizualizări zilnice, au pierdut aproximativ 47% din traficul provenit din căutări.

Scăderi generale în traficul din Google Search și Google Discover

Chartbeat indică o reducere de 34% a vizualizărilor de pagină provenite din Google Search între decembrie 2024 și decembrie 2025. Google Discover a înregistrat și el un declin, de aproximativ 15%, în aceeași perioadă.

Aceste cifre reflectă o tendință globală de reducere a traficului de căutare, care afectează în special site-urile mici, dependente de vizitele provenite din motoarele de căutare.

Traficul generat de AI crește, dar rămâne minor

În aceeași perioadă, referirile către site-uri generate de chatboți AI, cum este ChatGPT, au crescut cu peste 200%.

Totuși, acestea reprezintă mai puțin de 1% din totalul traficului pentru site-uri. Creșterea traficului de la AI nu compensează pierderile din căutările tradiționale, iar impactul rămâne nesemnificativ comparativ cu volumele istorice de trafic.

Site-urile mari compensează pierderile prin alte canale

Site-urile mari, în special cele de știri și media, reușesc să reducă impactul scăderilor din căutări prin creșterea traficului direct și a celui intern, provenit din navigarea între pagini.

De asemenea, newsletterele prin email și aplicațiile mobile au devenit surse tot mai importante de vizite. Aceasta reflectă o strategie de diversificare a canalelor de trafic și o dependență mai mică de Google Search.

Interesul diferă în funcție de tipul de conținut

Datele Chartbeat arată că site-urile de știri și media primesc cele mai multe vizite din surse AI, dar interesul per articol este redus. Axios notează că acest lucru sugerează că utilizatorii folosesc referințele pentru verificări rapide de informații, nu pentru lectură aprofundată.

În schimb, site-urile utilitare, precum cele care oferă sfaturi de sănătate sau grădinărit, au mai puține referiri din AI, iar vizualizările per articol sunt mai mari, indicând o interacțiune mai profundă.

Impactul asupra site-urilor mici și perspectivele viitoare

Scăderea traficului din căutări afectează cel mai mult site-urile cu resurse limitate, care nu pot investi masiv în canale alternative de atragere a publicului. Analiza segmentată pe dimensiunea site-urilor schimbă discuția despre declinul general al traficului de căutare, evidențiind că pierderile nu sunt distribuite uniform.

În timp ce referirile din AI pot aduce vizite suplimentare, valoarea acestora depinde semnificativ de tipul de conținut publicat.

