CNIR pregătește licitația pentru legătura dintre Autostrada A0 și Aeroportul Otopeni

Autostrada A0. Sursă foto: Captură video
Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a transmis către Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) documentația necesară validării procedurii de licitație pentru realizarea conexiunii rutiere dintre Autostrada A0 și Aeroportul Otopeni, un proiect evaluat la peste 400 de milioane de lei.

CNIR, proiect strategic pentru infrastructura din jurul Capitalei

Potrivit unui comunicat al CNIR, proiectul vizează construirea unui drum expres care va lega Autostrada A0 București Nord de viitorul Terminal 2 al Aeroportului Internațional Henri Coandă. Noua conexiune este considerată esențială pentru dezvoltarea infrastructurii din zonă și pentru facilitarea accesului către aeroport.

,,Această conexiune de 2,5 kilometri va reduce la doar două minute, un drum care, pe rețeaua existentă necesită aproape 20 de minute pentru a parcurge o distanță de 16-20 kilometri. Realizarea conexiunii rutiere va deservi în primă fază comunitățile din zona localității Tunari, dar este imperativă pentru construirea Terminalului 2 al celui mai important aeroport din România. Nu în ultimul rând va facilita transportul mărfurilor pentru zona Cargo a Aeroportului Otopeni”, a precizat Directorul General al Companiei Naționale de Investiții Rutiere, Gabriel Budescu.

Legătura A0 - Aeroport Otopeni

Legătura A0 - Aeroport Otopeni. Sursă foto: Facebook/CNIR

CNIR: Valoarea estimată a investiției este de peste 400 milioane lei

Conform datelor furnizate de companie, proiectul are o durată totală estimată de 30 de luni, incluzând atât faza de proiectare, cât și execuția lucrărilor.

Drumul de legătură va avea o lungime de aproximativ 2,55 kilometri și va include realizarea unor pasaje supraterane peste DJ 200 B și Autostrada A0 Nord, elemente menite să asigure fluența traficului în zonă.

Traseul viitoarei conexiuni

Noua legătură rutieră dintre Autostrada A0 și Aeroportul Otopeni se va desfășura pe teritoriul județului Ilfov, în zona localității Tunari. Traseul va porni de la kilometrul 29 al Autostrăzii A0, printr-un nod rutier de tip treflă.

Proiectul prevede și realizarea unei conexiuni cu Drumul Județean 200 B, pe relația Tunari – A0 – Balotești, prin intermediul unui sens giratoriu, facilitând astfel accesul către infrastructura existentă din zonă.

