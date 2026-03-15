O mare fabrică din România a intrat în faliment. Datoriile care au îngropat-o

Fabrica de contoare AEM Timișoara a intrat oficial în faliment, după ani de insolvență și încercări de reorganizare. Activele vor fi valorificate pentru recuperarea datoriilor, iar reluarea producției pare improbabilă, relatează libertatea.ro.

Curtea de Apel Timișoara a menținut decizia Tribunalului Timiș privind falimentul AEM Timișoara. Fabrica, un reper al industriei românești post-comuniste, intrase în insolvență în martie 2014, cu datorii de aproximativ 370 milioane lei.

Planul de reorganizare propus în august 2025 nu a fost aprobat de adunarea creditorilor, unde ANAF și Eximbank dețineau împreună 40% din creanțe. În lipsa unui plan acceptat și a investitorilor interesați, administratorul judiciar și un creditor au solicitat falimentul, iar judecătorul sindic a dispus declanșarea procedurii. Decizia a fost confirmată definitiv la 10 martie 2026.

Judecătoarea Nadeja Oprescu, purtător de cuvânt al Curții de Apel Timișoara, a explicat: „Falimentul a fost dispus în principal pentru că planul de reorganizare nu a fost aprobat, nu au fost identificate soluții pentru atragerea unor investitori, iar perioada de observație a depășit termenul legal, nefiind formulate cereri de prelungire a acesteia”.

Ea a adăugat că „falimentul nu înseamnă dispariția imediată a afacerii” și că procedura presupune valorificarea activelor pentru acoperirea creanțelor, rămânând posibilă preluarea fabricii de către investitori interesați.

Fostul director Tudor Hrincescu a declarat că liniile de producție sunt în paragină și că vechiul model de afacere este mort din punct de vedere economic. „Ele sunt în paragină, în ruină. De doi ani și jumătate sunt nepornite, neîntreținute. La ora actuală nu văd persoana care să vină cu atâția bani sau care să aibă atâta răbdare. AEM-ul poate fi o soluție pentru așa ceva”, a spus Hrincescu.

El a explicat că, pentru a reporni producția, ar fi nevoie de investiții semnificative și de timp: „Să repornești o activitate durează cel puțin un an”. Fostul director a sugerat că, în locul fabricii întinse pe șase hectare, activitatea ar putea fi reorganizată pe aproximativ un hectar și jumătate, restul terenului putând fi valorificat altfel.

Despre posibilitatea transformării fabricii într-o unitate pentru industria de apărare, Hrincescu a precizat: „Din punctul de vedere al pregătirii personalului, acest lucru ar fi posibil. Am colegi care și acum mă întreabă dacă am putea reporni. Le-am spus că e nevoie de cineva care are foarte mulți bani și foarte multă răbdare”.

Fostul director a concluzionat simbolic: „AEM-ul a murit în liniște ca orice individ în comă la care, după 20 de ani, îi oprește cineva aparatele”.

Declinul fabricii a început după acuzații de devalizare din partea acționarilor majoritari. În 2017, un inventar a relevat că fabrica avea pe stoc 800.000 de contoare, deși capacitatea depozitului era de doar 300.000. În urma verificărilor, acționarii au descoperit că managementul a umflat artificial cifra de afaceri și profitul pentru a acorda bonusuri de performanță directorului general Olimpia Moica și soțului acesteia, care ocupau amândoi funcții de conducere. Potrivit acționarilor, doar aproximativ 20% din prime ajungeau efectiv la angajați, restul fiind deturnat.

Dosarul DIICOT legat de devalizare a fost închis pentru că faptele erau prescrise. Acționarii majoritari au reclamat public că Parchetul DIICOT Timișoara a gestionat „neglijent” dosarul, tergiversând procedurile și permițând termenul de prescripție în favoarea celor vinovați.

Într-un drept la replică transmis publicației Renașterea Bănățeană, aceștia au afirmat că „se dorește preluarea/falimentul societății de diferite grupuri de interese mafiote care profită de faptul că Parchetul DIICOT Timișoara a gestionat «neglijent» și culpabil dosarul legat de fraudele a cărei victimă este AEM SA”.

AEM a fost unul dintre puținii giganți industriali din perioada comunistă care au supraviețuit după 1990 și a reprezentat un model de privatizare de succes. Fabrica a livrat contoare în întreaga lume, iar oprirea activității, combinată cu lipsa unei conservări adecvate, a transformat unitatea într-un simbol al declinului industriei românești.

Faptul că falimentul a fost pronunțat oficial marchează sfârșitul unei ere. Viitorul fabricii depinde de investitori cu resurse importante, însă perspectivele pentru repornirea producției tradiționale de contoare sunt extrem de limitate.