Guvernul vrea să aloce 7,6 miliarde de lei din PNRR pentru linia ferată Cluj-Napoca – Oradea

Premierul Ilie Bolojan a participat joi la o întâlnire de lucru dedicată evaluării progresului în proiectul de electrificare și modernizare a liniei de cale ferată Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor. Investiția depășește 7,6 miliarde de lei și este finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență, din componenta de împrumut.

Guvernul anunță că premierul a discutat despre stadiul proiectului împreună cu reprezentanți ai Ministerului Transporturilor și ai Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

„Stadiul de realizare al proiectului pentru electrificarea şi reabilitarea liniei de cale ferată Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor, cu o lungime de peste 166 de kilometri, a fost analizat astăzi într-o întâlnire de lucru a premierului Ilie Bolojan cu reprezentanţii Ministerului Transporturilor şi Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene”, anunţă Guvernul într-un comunicat.

Investiția are o valoare de peste 7,6 miliarde de lei, fără TVA, iar finanțarea este asigurată prin PNRR. Executivul arată că modernizarea tronsonului feroviar Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor este considerată un proiect important pentru infrastructura de transport.

Potrivit Guvernului, lucrările vor contribui la creșterea mobilității pe rețeaua feroviară și la îmbunătățirea condițiilor de călătorie. Reducerea duratei de deplasare și creșterea siguranței traficului sunt elemente care, în viziunea autorităților, vor avea efecte asupra dezvoltării economice a zonei.

Proiectul este împărțit în patru loturi, iar România și-a asumat o serie de obiective privind stadiul lucrărilor până în august 2026.

”Potrivit angajamentelor asumate de România, acest proiect de investiţii împărţit în patru loturi, trebuie să atingă în august 2026 următoarele stadii de realizare a progresului fizic (cadru şină-traversă): Pentru primele două loturi, Cluj-Napoca-Achireş şi Achireş – Poieni, 90%; Pentru al treilea lot, Poieni-Aleşd, 50%; Pentru al treilea lot, Aleşd – Frontiera Ungaria, 70%”, se arată în comunicat.

În acest moment, progresul fizic mediu realizat pentru cele patru loturi ale proiectului este de 42,72%.

În cadrul întâlnirii desfășurate la Palatul Victoria au fost analizate dificultățile apărute în implementarea lucrărilor și au fost discutate posibile soluții pentru deblocarea proiectului.

”În cadrul întâlnirii de lucru de la Palatul Victoria au fost discutate dificultăţile înregistrate în implementarea proiectului şi au fost analizate soluţiile de deblocare. Astfel, în cursul săptămânii viitoare vor fi clarificate aspectele care ţin de eliberarea documentaţiilor care mai sunt necesare. În acest sens, Ministerul Transporturilor va continua dialogul cu reprezentanţii constructorilor. De asemenea, vor fi promovate, cu prioritate, proiectele de acte normative pentru exproprierea terenurilor necesare realizării proiectului”, menţionează Executivul.

Autoritățile mai arată că proiectul de buget pentru 2026 include fondurile necesare pentru contribuția națională la implementarea investiției.

Scopul este ca până în august 2026 să fie atinse stadiile fizice stabilite în dialogul cu Comisia Europeană, iar până la finalul anului 2027 toate cele patru loturi ale liniei feroviare să fie finalizate. La discuțiile de la Palatul Victoria au participat reprezentanți ai Ministerului Transporturilor și ai Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.