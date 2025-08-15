Social Prima cale ferată reabilitată pentru viteza maximă de circulație, Oradea-Cluj, împotmolită în Bihor







Tronsonul Cluj Napoca - Oradea - Episcopia Bihor - Frontieră este prima linie de cale ferată care va fi nu doar reabilitată pentru viteza maximă de circulație de 160 km/h, ci și electrificată. Pe întregul traseu în lungime totală de 166,2 km. Tototdată, este prima linie de cale ferată, electrificată, după anul 1990, cu fonduri europene.În Bihor, lucrările nu vor fi gata la timp, a admis Eugen Dedu, directorul Direcției de Implementare a Proiectelor cu Finanțare Externă din cadrul CFR. La Cluj, situația lucrărilor e în grafic. Parlamentarul de Cluj, Radu Moisin, încearcă să dinamizeze lucrările prin corecții legislative.

Sunt patru tronsoane pe care se lucrează, cel mai avansat fiind, conform parlamentarul PNL Cluj, Radu Moisin, lotul 2 Aghireșu – Poieni. Acest lot se află aproape la jumătate. În schimb, pe lotul Poieni-Aleșd lucrările au loc în ritm de melc, în ciuda entuziasmului parlamentarului care vorbește de "progres important al lucrărilor" la această cale ferată. Pe lotul 3 Aghireșu-Poieni lucrările sunt executate în proporție de doar 9%. Valoarea totală a investiției este de 9,47 miliarde de lei. Conform Ministerului Transporturilor, termenul estimat pentru finalizarea proiectului de electrificare și reabilitare a liniei de cale ferată Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor începe cu trimestrul IV al anului 2026. Urmând ca restul lucrărilor să fie definitivate în cursul anului 2027. Ce dificultăți sunt în ciuda "progresului important" al lucrărilor "Progres important al lucrǎrilor pe calea feratǎ! Am revenit la sediul Sucursalei Regionale de Căi Ferate Cluj (CFR Infrastructură), unde m-am întâlnit cu conducerea acesteia, în frunte cu domnul director Petru Ceșa.Cu această ocazie, am primit date actualizate de la CFR Infrastructură privind stadiul fizic al lucrărilor la data de 31.07.2025 pentru proiectul Modernizarea liniei de cale ferată Cluj-Napoca - Episcopia Bihor:l otul 1 Cluj-Napoca – Aghireșu (culoarea violet pe hartă) – 39%;lotul 2 Aghireșu – Poieni (culoarea albastră pe hartă) – 48%;lotul 3 Poieni – Aleșd (culoarea verde pe hartă) – 9,05%;lotul 4 Aleșd – Frontiera Ungaria (culoarea roșie pe hartă) – 24%. Pe mǎsurǎ ce avanseazǎ lucrǎrile, va continua darea în exploatare a porțiunilor care au lucrǎrile finalizate.Am discutat despre problemele care apar în implementarea acestui proiect. Precum şi despre posibile soluții legislative de accelerare a lucrǎrilor", spune parlamentarul liberal Radu Moisin.

Sunt dificultăți în proiectare cauzate de relieful montan și apropierea Crișului Repede. Sunt probleme în obținerea exproprierilor, necesitatea accesului pentru riverani, lipsa proiectelor tehnice și o mobilizare slabă a constructorilor.

Viteza de circulație a trenurilor pe tronsonul Cluj Napoca - Oradea - Episcopia Bihor era, înainte de începerea lucrărilor, de 65 km/h - 85 km/h pe cea mai mare parte a traseului. După finalizarea lucrărilor, viteza maximă va crește la 120 km/h - 160 km/h. Durata călătoriei între Cluj Napoca - Episcopia Bihor va fi de 2h și 14 min pentru un tren IR. Un tren RE va parcurge distanța dintre Cluj Napoca și Oradea în circa 2h și 20 min.

”Electrificare a liniei de cale ferată de la Cluj la Frontieră se desfășoară în mare parte pe actualul traseu, însă pentru atingerea vitezei maxime de circulație de 160 km/h pe o distanță cât mai mare sunt proiectate inclusiv lucrări de mărire a razelor curbelor, pe o lungime de cca 7,581 km, de deviere a cursului apei răului Crișul Repede, dar și de dublare a liniei CF pe o lungime de cca 14,8 km, între Telechiu și Oșorhei", explica CFR.

Proiectul de modernizare și electrificare a liniei Cluj-Napoca – Episcopia Bihor face parte din strategia națională de dezvoltare a transportului feroviar. Proiectul vizează reducerea timpilor de parcurs, creșterea siguranței și confortului călătorilor. Dar și eficientizarea transportului de marfă în zona de nord-vest a României.

CFR Infrastructură a dat în circulație pe 31 iulie 2025, un ciot. Circa șapte kilometri de cale ferată nouă pe lotul 4 Aleșd-Frontieră, parte a proiectului de reabilitare a liniei CF Cluj Napoca - Oradea - Episcopia Bihor - Frontieră, finanțat din fonduri PNRR. Pe acest lot au fost probleme la exproprierea terenului pentru construirea pasajului rutier pe sub linii lângă gara Tileagd.