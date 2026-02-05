Renault va produce un nou motor electric cu piese chinezești

Renault va produce în Franța un nou motor electric de mici dimensiuni, folosind componente furnizate de compania chineză Shanghai E-Drive, într-un efort de reducere a costurilor și protejare a marjelor pe o piață europeană în încetinire, a anunțat marți constructorul auto, potrivit Reuters.

Constructorul auto francez importă din China motoare electrice mici produse de Shanghai E-Drive pentru noul său model Twingo, dezvoltat în mai puţin de doi ani cu sprijinul inginerilor şi furnizorilor chinezi. Această colaborare permite Renault să accelereze producția și să integreze rapid tehnologia furnizorului asiatic în gama sa de vehicule electrice.

Reuters a relatat în noiembrie că Renault a renunţat la un proiect comun cu Valeo pentru un motor electric mai puternic, fără metale rare, și analizează în schimb utilizarea unui furnizor chinez mai ieftin. Decizia reflectă eforturile companiei de a reduce costurile și de a proteja marjele pe o piață europeană în încetinire.

Confirmarea noului proiect de motor electric a fost raportată inițial de publicația franceză L’Argus. Motorul de intrare în gamă va fi asamblat în uzina Renault din Cléon, în nordul Franței, unde compania va inaugura o nouă linie de producție la începutul anului 2027.

Capacitatea planificată a uzinei este de până la 120.000 de motoare pe an, potrivit sindicatului CGT. Sindicatul a publicat un comunicat după ce a primit săptămâna trecută informări de la conducerea uzinei privind organizarea și planurile noii linii de producție.

Renault intenționează să închidă Ampere Holding, divizia sa de vehicule electrice și software, și să o reintegreze în activitățile grupului, au declarat surse pentru Reuters. Decizia face parte dintr-un plan de simplificare a organizării, reducere a costurilor și accelerare a implementării viitoarelor proiecte, fără impact asupra forței de muncă.

Ampere a fost lansată la finalul lui 2023 pentru a crea un jucător european dedicat vehiculelor electrice, dar planul de listare pe bursă a fost abandonat în 2024. Conducerea diviziei este asigurată din septembrie de Philippe Brunet, iar reorganizarea va intra în vigoare la 1 iulie, reintegrând și activitățile legate de energie și date.