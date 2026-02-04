Copil de 5 ani, drogat și abuzat de 10 bărbați, în Franța. Tatăl copilului, printre inculpați

Un caz grav de abuz sexual asupra unui copil de cinci ani a determinat autoritățile judiciare din Franța să pună sub acuzare zece bărbați cu vârste cuprinse între 29 și 50 de ani, potrivit unui anunț făcut de procurori la data de 3 februarie, potrivit The Straits Time.

Ancheta vizează fapte petrecute în orașul Lille și se referă la presupuse violuri și agresiuni sexuale comise asupra minorului, care ar fi fost drogat înainte de producerea faptelor.

Investigația a fost deschisă oficial la 15 februarie 2025, în urma unui raport privind o petrecere desfășurată cu o noapte înainte în nordul Franței. Potrivit informațiilor furnizate de Parchet, evenimentul ar fi implicat consumul de substanțe chimice în scop sexual, fenomen cunoscut sub denumirea de chemsex, definit ca practica de a intensifica actele sexuale prin utilizarea unor droguri puternice.

Procurorii susțin că un copil în vârstă de cinci ani a fost „pus în contact cu bărbați adulți de către propriul său tată” și că acesta ar fi fost victima unor „acte de violență sexuală agravate prin utilizarea unor substanțe chimice”.

Dosarul a fost înaintat unui judecător de instrucție și vizează fapte comise în Lille în perioada noiembrie 2024 – 14 februarie 2025.

Potrivit Parchetului, ancheta se referă la „viol și agresiuni sexuale care implică administrarea unei substanțe victimei, fără știrea acesteia, pentru a-i afecta discernământul sau controlul asupra propriilor acțiuni”.

Cei zece bărbați au fost puși sub acuzare progresiv, între lunile februarie și decembrie 2025, în urma audierilor și a probelor administrate de anchetatori.

Tatăl copilului se află printre persoanele inculpate. Acesta a fost trimis în judecată pentru „agresiune sexuală incestuoasă” și pentru „complicitate la violuri și agresiuni sexuale agravate comise asupra fiului său”, potrivit declarațiilor oficiale ale procurorilor.

Procurorul din Lille, Samuel Finielz, a precizat că tatăl ar fi fost, de asemenea, „violat și agresat sexual în timpul aceleiași petreceri”. În prezent, copilul se află în grija mamei sale, de care tatăl era separat înainte de presupusele fapte.

Parchetul a mai anunțat că unul dintre principalii suspecți s-a sinucis în luna iunie 2025, în timp ce se afla în detenție preventivă, fără a fi oferite detalii suplimentare privind identitatea acestuia.

Publicația regională Dernières Nouvelles d’Alsace a relatat că unul dintre inculpați, un șofer de camion în vârstă de 30 de ani, nu este acuzat de participare directă la fapte, ci de faptul că ar fi primit un material video legat de caz și nu ar fi sesizat autoritățile.