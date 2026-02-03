Social

Un bărbat din Capitală, ucis în propria casă. Fiul victimei a fost arestat preventiv

Un bărbat din Capitală, ucis în propria casă. Fiul victimei a fost arestat preventivCrimă. Sursa foto: Arhiva EVZ
Un bărbat în vârstă de 69 de ani a fost găsit mort în apartamentul său din Capitală, iar anchetatorii au stabilit că acesta a fost înjunghiat de peste 200 de ori. Principalul suspect este fiul victimei, un bărbat de 38 de ani, care a fost reținut, iar ulterior instanța a dispus arestarea sa preventivă.

Partenera victimei a alertat autoritățile

Descoperirea a avut loc după ce partenera victimei a alertat autoritățile, spunând că nu reușește să ia legătura cu bărbatul. Aceasta a declarat că, deși din interiorul apartamentului se auzea telefonul mobil al acestuia, nimeni nu răspundea, motiv pentru care polițiștii s-au deplasat la adresă și au pătruns în locuință prin forțare, deoarece ușa era încuiată.

În interior, polițiștii l-au găsit pe bărbat fără suflare, având numeroase plăgi înjunghiate. Verificările preliminare au arătat că acesta fusese lovit cu un cuțit de peste 200 de ori, rănile ducând la moartea sa.

Fiul victimei, principalul suspect

În urma verificărilor inițiale, anchetatorii l-au identificat ca principal suspect pe fiul victimei. Bărbatul, în vârstă de 38 de ani, a fost prins la scurt timp după descoperire și reținut pentru audieri.

Poliția Română

Poliția Română. Sursa foto: dreamstime.com

Ulterior, instanța a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile, sub acuzația de omor calificat. Măsura a fost dispusă pe baza probelor strânse până la acest moment de anchetatori.

Procurorii analizează motivele care au stat la baza crimei

În prezent, procurorii continuă ancheta pentru a stabili exact circumstanțele în care a avut loc crima și motivul care l-ar fi determinat pe suspect să își ucidă tatăl. Totodată, sunt verificate eventuale conflicte sau tensiuni anterioare dintre cei doi, care ar fi putut duce la acest act de violență.

De asemenea, anchetatorii verifică modul în care suspectul a intrat în apartament și împrejurările care au precedat crima. Expertiza medico-legală este esențială pentru a clarifica dinamica incidentului și pentru a stabili succesiunea atacurilor care au dus la moartea bărbatului.

