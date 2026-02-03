Irlandezul care și-a înjunghiat prietenul într-un apartament din Capitală, arestat preventiv. Victima ceruse ajutor la farmacie
- Mădălina Sfrijan
- 3 februarie 2026, 12:21
Un tânăr irlandez a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind suspectat că și-a înjunghiat un conațional de 22 de ani într-un apartament închiriat în regim hotelier în București. Incidentul a implicat trei turiști irlandezi care se cunoșteau anterior și care se aflau împreună în vacanță în România, informează Poliția Capitalei.
Un irlandez a fost înjunghiat într-un apartament din București
Conflictul a avut loc sâmbătă, 31 ianuarie, iar polițiștii Secției 18 din au fost sesizați prin apel 112. Potrivit sursei, atacatorul consumase alcool înainte de a-l ataca pe conaționalul său.
„Pe fondul consumului de alcool și al unui conflict spontan apărut în urma unei glume, între persoanele aflate în locuință a izbucnit o altercație, în cursul căreia unul dintre bărbați l-a agresat pe un altul cu un obiect tăietor-înțepător”, au spus polițiștii.
Turistul a ajuns la spital
După agresiune, tânărul înjunghiat s-a prezentat la o farmacie din Sectorul 5, unde angajații au alertat autoritățile. Victima a fost transportată la spital de un echipaj de prim ajutor, iar suspectul a fost reținut pentru 24 de ore. Ulterior, acesta a fost arestat preventiv.
Precizările polițiștilor
Poliția Capitalei a anunțat că incidentul a fost unul izolat între persoanele implicate și nu a vizat alte persoane, nefiind un atac îndreptat împotriva turiștilor.
„Capitala României rămâne un oraș sigur pentru cetățeni și turiști”, subliniază aceeași sursă.
Un tânăr a fost înjunghiat într-o sală de jocuri
În urmă cu două zile, un tânăr de 31 de ani a fost înjunghiat de un bărbat de 27 de ani într-o sală de jocuri de noroc, potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov. Incidentul a creat panică în rândul persoanelor aflate în locație.
„La data de 28 ianuarie a.c., în jurul orei 15:05, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov au fost sesizați prin apel 112 cu privire la un incident petrecut într-o sală de jocuri de noroc din comuna Chiajna.(…) În urma altercației, victima a suferit mai multe leziuni traumatice”, a anunțat IPJ Ilfov.
