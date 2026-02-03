Irlandezul care și-a înjunghiat prietenul într-un apartament din Capitală, arestat preventiv. Victima ceruse ajutor la farmacie

Un tânăr irlandez a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind suspectat că și-a înjunghiat un conațional de 22 de ani într-un apartament închiriat în regim hotelier în București. Incidentul a implicat trei turiști irlandezi care se cunoșteau anterior și care se aflau împreună în vacanță în România, informează Poliția Capitalei.

Conflictul a avut loc sâmbătă, 31 ianuarie, iar polițiștii Secției 18 din au fost sesizați prin apel 112. Potrivit sursei, atacatorul consumase alcool înainte de a-l ataca pe conaționalul său.

„Pe fondul consumului de alcool și al unui conflict spontan apărut în urma unei glume, între persoanele aflate în locuință a izbucnit o altercație, în cursul căreia unul dintre bărbați l-a agresat pe un altul cu un obiect tăietor-înțepător”, au spus polițiștii.

După agresiune, tânărul înjunghiat s-a prezentat la o farmacie din Sectorul 5, unde angajații au alertat autoritățile. Victima a fost transportată la spital de un echipaj de prim ajutor, iar suspectul a fost reținut pentru 24 de ore. Ulterior, acesta a fost arestat preventiv.

Precizările polițiștilor

Poliția Capitalei a anunțat că incidentul a fost unul izolat între persoanele implicate și nu a vizat alte persoane, nefiind un atac îndreptat împotriva turiștilor.

„Capitala României rămâne un oraș sigur pentru cetățeni și turiști”, subliniază aceeași sursă.

În urmă cu două zile, un tânăr de 31 de ani a fost înjunghiat de un bărbat de 27 de ani într-o sală de jocuri de noroc, potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov. Incidentul a creat panică în rândul persoanelor aflate în locație.

„La data de 28 ianuarie a.c., în jurul orei 15:05, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov au fost sesizați prin apel 112 cu privire la un incident petrecut într-o sală de jocuri de noroc din comuna Chiajna.(…) În urma altercației, victima a suferit mai multe leziuni traumatice”, a anunțat IPJ Ilfov.