Scandal la o sală de jocuri de noroc. Un tânăr a fost înjunghiat, agresorul e în arest la domiciliu

Scandal la o sală de jocuri de noroc. Un tânăr a fost înjunghiat, agresorul e în arest la domiciliuMașină de poliție. Sursa foto: dreamstime.com
Un conflict spontan a izbucnit la o sală de jocuri de noroc între doi tineri, la data de 28 ianuarie, după cum se precizează într-un comunicat al poliției. Un bărbat în vârstă de 31 de ani a fost înjunghiat după ce s-a certat cu un alt client al sălii în vârstă de 27 de ani.

Agresorul a fost reținute pentru o perioadă de 24 de ore, apoi a fost plasat în arest la domiciliu, conform deciziei ce a fost luată de instanța de judecată. În acest caz, faptele comise sunt incadrate la agresiune și tulburarea ordinii și liniștii publice, conform autorităților.

Conflictul s-a petrect în comuna Chiajna, în județul Ilfov. „La data de 28 ianuarie a.c., în jurul orei 15:05, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov au fost sesizați prin apel 112 cu privire la un incident petrecut într-o sală de jocuri de noroc din comuna Chiajna.

Din primele informații, un bărbat de 27 de ani a agresat cu un obiect tăietor înțepător pe fondul unui conflict pre-existent. În urma altercației, victima a suferit mai multe leziuni traumatice”, au transmis reprezentanți de la IPJ Ilfov.

„Evenimentul a avut loc într-un spațiu public, faptele fiind de natură să tulbure ordinea și liniștea publică. Bărbatul de 27 de ani a fost reținut pentru 24 de ore și prezentat procurorilor. La 29 ianuarie, instanța a decis măsura preventivă de plasare a acestuia sub arest la domiciliu, pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul și dispunerii măsurilor legale care se impun”, au mai precizat polițiștii legat de scandalul respectiv.

