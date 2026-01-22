Şofer de ride-sharing din Dolj, reţinut după ce a hărțuit o clientă. Femeia a reușit să fugă și a anunțat Poliția
- Mădălina Sfrijan
- 22 ianuarie 2026, 16:52
Un bărbat de 39 de ani din Craiova a fost reţinut de poliţişti, după ce i-a făcut avansuri sexuale unei cliente şi a deviat cursa de la traseul stabilit, conducând maşina într-o zonă slab iluminată. Victima, o tânără de 23 de ani din comuna Băbiciu, judeţul Olt, a reuşit să fugă şi să anunţe Poliția.
Șofer de ride-sharing, acuzat că ar fi hărțuit o clientă
Incidentul s-a petrecut pe 6 ianuarie. Conform IPJ Dolj, în timp ce se deplasa cu un autoturism în regim ride-sharing, șoferul a încercat să se apropie de tânără şi să urce pe bancheta din spate a maşinii. Aceasta a reuşit să scape de agresiune şi a alertat imediat Poliţia.
„Ulterior, acesta s-a abătut de la traseul iniţial, intrând într-o zonă slab iluminată, unde ar fi încercat să se urce pe bancheta din spate a autoturismului. Aici, tânăra a fugit, fiind urmărită de bărbat, care a imobilizat-o, femeia reuşind să scape şi să alerteze poliţia”, au anunţat, joi, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj.
În urma cercetărilor, poliţiştii l-au identificat pe şofer şi l-au reţinut pentru 24 de ore, sub acuzaţia de lipsire de libertate. Conform procedurii, acesta va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova pentru luarea unei măsuri preventive.
Cazul, tras la indigo cu unul înregistrat în vara anului 2025
Anul trecut, o tânără din Timișoara a ajuns la spital, după ce a fost implicată într-un accident provocat de șoferul care o hărțuia în timpul cursei. Potrivit anchetatorilor, bărbatul, distras de comportamentul agresiv și de avansurile sexuale făcute tinerei, a intrat cu mașina în două autoturisme oprite la o trecere de pietoni.
Cu doar câteva minute înainte de impact, victima îi trimisese tatălui mesaje disperate, semnalând că este hărțuită și că șoferul conduce neglijent.
Fata a cerut ajutor în timpul cursei
Poliția a deschis un dosar penal, iar familia victimei a anunțat că va depune plângere pentru hărțuire sexuală.
„Fata mea mi-a scris: «Tata, ăsta de la Uber îmi pune mâna pe picior și conduce foarte tare». Nu a fost atentă la drum și s-a izbit de alte mașini”, a declarat tatăl fetei pentru Antena 3 CNN.
