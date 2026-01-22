Şofer de ride-sharing din Dolj, reţinut după ce a hărțuit o clientă. Femeia a reușit să fugă și a anunțat Poliția

Un bărbat de 39 de ani din Craiova a fost reţinut de poliţişti, după ce i-a făcut avansuri sexuale unei cliente şi a deviat cursa de la traseul stabilit, conducând maşina într-o zonă slab iluminată. Victima, o tânără de 23 de ani din comuna Băbiciu, judeţul Olt, a reuşit să fugă şi să anunţe Poliția.

Incidentul s-a petrecut pe 6 ianuarie. Conform IPJ Dolj, în timp ce se deplasa cu un autoturism în regim ride-sharing, șoferul a încercat să se apropie de tânără şi să urce pe bancheta din spate a maşinii. Aceasta a reuşit să scape de agresiune şi a alertat imediat Poliţia.

„Ulterior, acesta s-a abătut de la traseul iniţial, intrând într-o zonă slab iluminată, unde ar fi încercat să se urce pe bancheta din spate a autoturismului. Aici, tânăra a fugit, fiind urmărită de bărbat, care a imobilizat-o, femeia reuşind să scape şi să alerteze poliţia”, au anunţat, joi, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj.

În urma cercetărilor, poliţiştii l-au identificat pe şofer şi l-au reţinut pentru 24 de ore, sub acuzaţia de lipsire de libertate. Conform procedurii, acesta va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova pentru luarea unei măsuri preventive.

Anul trecut, o tânără din Timișoara a ajuns la spital, după ce a fost implicată într-un accident provocat de șoferul care o hărțuia în timpul cursei. Potrivit anchetatorilor, bărbatul, distras de comportamentul agresiv și de avansurile sexuale făcute tinerei, a intrat cu mașina în două autoturisme oprite la o trecere de pietoni.

Cu doar câteva minute înainte de impact, victima îi trimisese tatălui mesaje disperate, semnalând că este hărțuită și că șoferul conduce neglijent.

Poliția a deschis un dosar penal, iar familia victimei a anunțat că va depune plângere pentru hărțuire sexuală.

„Fata mea mi-a scris: «Tata, ăsta de la Uber îmi pune mâna pe picior și conduce foarte tare». Nu a fost atentă la drum și s-a izbit de alte mașini”, a declarat tatăl fetei pentru Antena 3 CNN.