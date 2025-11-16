Social

O adolescentă din București, lovită și jefuită într-un lift. Agresorul are 50 de ani

Comentează știrea
O adolescentă din București, lovită și jefuită într-un lift. Agresorul are 50 de aniHărțuire. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Agresorul de 50 de ani este acuzat că ar fi încercat să violeze o copilă de 13 ani. Conform primelor informații, acesta ar fi abordat-o la intrarea în liftul din blocul în care locuia și ar fi încercat să o atingă în zonele intime. Ulterior, acesta a forțat-o pe adolescentă să îi dea bunurile personale și a fugit, arată Poliția Capitalei.

Adolescentă agresată în lift, într-un bloc din sectorul 3

Scenele au avut loc într-un bloc din Sectorul 3. După ce agresorul a fugit, fata le-a povestit părinților ce s-a întâmplat, iar aceștia au depus plângere.

Polițiștii au reușit să-l identifice și să-l ridice direct din locuința sa. În prezent, agresorul se află în fața anchetatorilor, care urmează să îl pună sub acuzare pentru agresiune sexuală și tâlhărie calificată.

„Poliţiştii Capitalei au demarat de îndată cercetările, iar din primele verificări a reieşit că bărbatul ar fi blocat liftul între etaje şi, sub ameninţarea cu acte de violenţă, ar fi obligat minora să îi predea bunurile personale, exercitând totodată asupra acesteia acte de natură sexuală, constând în atingeri neconsensuale în zone intime. Faptele ar fi fost întrerupte în momentul în care liftul s-a deblocat, autorul părăsind zona”, au afirmat poliţiştii.

Cum a ajuns Tamaș în Bamboo și nu în Brazilia. Tot cu B începe”
Cum a ajuns Tamaș în Bamboo și nu în Brazilia. Tot cu B începe”
Pe fondul declinului rural, școlile dispar de la sate. O nouă provocare pentru clasa politică
Pe fondul declinului rural, școlile dispar de la sate. O nouă provocare pentru clasa politică

Cercetările au fost preluate de Serviciul de Agresiuni Sexuale.

Lift

Lift. Sursa foto Pixabay

Adolescentă cu handicap, abuzată de trei tineri

Recent, trei tineri cu vârste între 16 şi 24 de ani au fost reținuti după ce ar fi întreținut relații intime cu o adolescentă de 15 ani. Copila are un handicap psihic și ar fi fost ademenită într-un loc izolat.

Pe 7 noiembrie, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Iaşi au dispus reținerea celor trei tineri cercetaţi pentru viol asupra unui minor şi pornografie infantilă.

Scenele ar fi fost filmate de unul dintre minori

Conform comunicatului, scenele ar fi fost filmate de tânărul de 16 ani.

„Din probatoriul administrat a reieşit că, la data de 19.10.2025, inculpaţii au condus o victimă minoră (în vârstă de 15 ani, încadrată într-un grad de handicap psihic grav), într-o zonă izolată a unei comune din judeţul Iaşi, unde au întreţinut cu aceasta acte şi raporturi sexuale profitând de imposibilitatea psihică şi fizică a victimei de a se apăra”, se arată în comunicatul DIICOT.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:09 - Cum a ajuns Tamaș în Bamboo și nu în Brazilia. Tot cu B începe”
18:59 - Trupele lui Putin, presiuni tot mai mari pe front. Cât de mult a avansat Rusia în ultimele luni
18:53 - Fitness cu AI. Antrenor personal digital, ultima modă
18:50 - O adolescentă din București, lovită și jefuită într-un lift. Agresorul are 50 de ani
18:40 - Pe fondul declinului rural, școlile dispar de la sate. O nouă provocare pentru clasa politică
18:31 - Parlamentul European introduce procedura de vot prin delegați. Cine sunt europarlamentarii care o vor putea aplica

HAI România!

Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază
Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.

Proiecte speciale