O adolescentă din București, lovită și jefuită într-un lift. Agresorul are 50 de ani

Agresorul de 50 de ani este acuzat că ar fi încercat să violeze o copilă de 13 ani. Conform primelor informații, acesta ar fi abordat-o la intrarea în liftul din blocul în care locuia și ar fi încercat să o atingă în zonele intime. Ulterior, acesta a forțat-o pe adolescentă să îi dea bunurile personale și a fugit, arată Poliția Capitalei.

Scenele au avut loc într-un bloc din Sectorul 3. După ce agresorul a fugit, fata le-a povestit părinților ce s-a întâmplat, iar aceștia au depus plângere.

Polițiștii au reușit să-l identifice și să-l ridice direct din locuința sa. În prezent, agresorul se află în fața anchetatorilor, care urmează să îl pună sub acuzare pentru agresiune sexuală și tâlhărie calificată.

„Poliţiştii Capitalei au demarat de îndată cercetările, iar din primele verificări a reieşit că bărbatul ar fi blocat liftul între etaje şi, sub ameninţarea cu acte de violenţă, ar fi obligat minora să îi predea bunurile personale, exercitând totodată asupra acesteia acte de natură sexuală, constând în atingeri neconsensuale în zone intime. Faptele ar fi fost întrerupte în momentul în care liftul s-a deblocat, autorul părăsind zona”, au afirmat poliţiştii.

Cercetările au fost preluate de Serviciul de Agresiuni Sexuale.

Recent, trei tineri cu vârste între 16 şi 24 de ani au fost reținuti după ce ar fi întreținut relații intime cu o adolescentă de 15 ani. Copila are un handicap psihic și ar fi fost ademenită într-un loc izolat.

Pe 7 noiembrie, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Iaşi au dispus reținerea celor trei tineri cercetaţi pentru viol asupra unui minor şi pornografie infantilă.

Conform comunicatului, scenele ar fi fost filmate de tânărul de 16 ani.

„Din probatoriul administrat a reieşit că, la data de 19.10.2025, inculpaţii au condus o victimă minoră (în vârstă de 15 ani, încadrată într-un grad de handicap psihic grav), într-o zonă izolată a unei comune din judeţul Iaşi, unde au întreţinut cu aceasta acte şi raporturi sexuale profitând de imposibilitatea psihică şi fizică a victimei de a se apăra”, se arată în comunicatul DIICOT.