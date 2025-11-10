Justitie

Un bărbat, reținut pentru agresiune sexuală asupra unei minore în fața unei biserici din Capitală

Comentează știrea
Un bărbat, reținut pentru agresiune sexuală asupra unei minore în fața unei biserici din CapitalăSursă foto:Freepik
Din cuprinsul articolului

Un bărbat de 24 de ani a fost reținut de polițiști după ce a agresat sexual o fată de 14 ani în fața unei biserici din București, încercând să o sărute cu forța și atingând-o într-o zonă intimă. La secția de poliție, individul a devenit violent și a mușcat un agent care intervenea pentru a-l împiedica să se rănească, potrivit unui comunicat al Poliției Capitalei.

Agresiune sexuală asupra unei minore, în fața unei biserici din Sectorul 3

Un bărbat de 24 de ani a fost reținut de polițiștii din București, duminică, într-un dosar penal privind o agresiune sexuală comisă asupra unei fete de 14 ani. Incidentul a avut loc în fața unui lăcaș de cult din Sectorul 3, potrivit unui comunicat al Poliției Capitalei.

Sesizarea a fost făcută prin apel la 112, iar la fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Serviciului Agresiuni Sexuale. Aceștia au identificat atât minora, cât și bărbatul bănuit de comiterea faptei.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore

Cei doi au fost conduși la sediul Poliției pentru clarificarea împrejurărilor în care s-a produs incidentul. Polițiștii au început verificările și au dispus măsurile legale care se impun în astfel de cazuri.

România aproape de preluarea Portului Internațional Liber Giurgiulești. Discuții cu autoritățile de la Chișinău
România aproape de preluarea Portului Internațional Liber Giurgiulești. Discuții cu autoritățile de la Chișinău
Coman și Becali au făcut pace. Cum a donat finanțatorul Stelei 100.000 de euro dintr-un foc
Coman și Becali au făcut pace. Cum a donat finanțatorul Stelei 100.000 de euro dintr-un foc
Judecător

Judecător. Sursa foto: Freepik

Potrivit anchetatorilor, fapta s-ar fi petrecut duminică după-amiază, în fața unui lăcaș de cult din Sectorul 3. Bărbatul ar fi profitat de imposibilitatea minorei de a se apăra și ar fi încercat să o sărute, atingând-o într-o zonă intimă. În urma cercetărilor, agresorul de 24 de ani a fost reținut pentru 24 de ore.

Agresorul a devenit violent la reținere și a rănit un polițist

În momentul punerii în aplicare a măsurii de reținere, bărbatul s-a manifestat violent și a încercat să-și facă rău. Polițiștii l-au imobilizat, însă unul dintre agenți a fost mușcat și rănit.

Cercetările pentru agresiunea sexuală sunt continuate de Serviciul Agresiuni Sexuale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3. Fapta comisă asupra polițistului va fi investigată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:37 - România aproape de preluarea Portului Internațional Liber Giurgiulești. Discuții cu autoritățile de la Chișinău
17:25 - Coman și Becali au făcut pace. Cum a donat finanțatorul Stelei 100.000 de euro dintr-un foc
17:18 - Sorin Grindeanu își dorește revenirea USR la guvernare. Nu suntem în Coreea de Nord
17:09 - Un bărbat, reținut pentru agresiune sexuală asupra unei minore în fața unei biserici din Capitală
17:01 - Nicolas Sarkozy, eliberat după trei săptămâni. Rămâne sub control strict
16:48 - Manelistul Dani Mocanu și fratele său, condamnați pentru tentativă de omor, au fost prinși în Italia

HAI România!

Înapoi la turul doi.
Înapoi la turul doi.
Când aliații gândesc diferit: America, Europa și viitorul lumii occidentale se schimbă
Când aliații gândesc diferit: America, Europa și viitorul lumii occidentale se schimbă
Cum să fii autentic(ă) în era AI și a perfecțiunii online | Cu Noémi Brezoszki |
Cum să fii autentic(ă) în era AI și a perfecțiunii online | Cu Noémi Brezoszki |

Proiecte speciale