Un bărbat, reținut pentru agresiune sexuală asupra unei minore în fața unei biserici din Capitală

Un bărbat de 24 de ani a fost reținut de polițiști după ce a agresat sexual o fată de 14 ani în fața unei biserici din București, încercând să o sărute cu forța și atingând-o într-o zonă intimă. La secția de poliție, individul a devenit violent și a mușcat un agent care intervenea pentru a-l împiedica să se rănească, potrivit unui comunicat al Poliției Capitalei.

Un bărbat de 24 de ani a fost reținut de polițiștii din București, duminică, într-un dosar penal privind o agresiune sexuală comisă asupra unei fete de 14 ani. Incidentul a avut loc în fața unui lăcaș de cult din Sectorul 3, potrivit unui comunicat al Poliției Capitalei.

Sesizarea a fost făcută prin apel la 112, iar la fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Serviciului Agresiuni Sexuale. Aceștia au identificat atât minora, cât și bărbatul bănuit de comiterea faptei.

Cei doi au fost conduși la sediul Poliției pentru clarificarea împrejurărilor în care s-a produs incidentul. Polițiștii au început verificările și au dispus măsurile legale care se impun în astfel de cazuri.

Potrivit anchetatorilor, fapta s-ar fi petrecut duminică după-amiază, în fața unui lăcaș de cult din Sectorul 3. Bărbatul ar fi profitat de imposibilitatea minorei de a se apăra și ar fi încercat să o sărute, atingând-o într-o zonă intimă. În urma cercetărilor, agresorul de 24 de ani a fost reținut pentru 24 de ore.

În momentul punerii în aplicare a măsurii de reținere, bărbatul s-a manifestat violent și a încercat să-și facă rău. Polițiștii l-au imobilizat, însă unul dintre agenți a fost mușcat și rănit.

Cercetările pentru agresiunea sexuală sunt continuate de Serviciul Agresiuni Sexuale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3. Fapta comisă asupra polițistului va fi investigată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5.