Fostul Prinț Andrew și Sarah Ferguson, sub presiune. Anchetă a poliției din Londra

Fostul prinț Andrew, actual Andrew Mountbatten-Windsor ar fi vizat de o anchetă a poliției din Londra, scrie presa engleză. Ancheta vizează posibile abateri financiare și conduită necorespunzătoare în funcția publică.

Ex-Prințul Andrew, în vârstă de 65 de ani, a fost Trimis Special pentru Comerț al UK între 2001 și 2011 și s-a aflat adesea în compania unor figuri controversate din țări precum Libia, Kazahstan și Laos. În această perioadă, el ar fi evitat cazări oficiale în favoarea unor hoteluri de lux, generând cheltuieli considerabile pe seama contribuabililor.

În același timp ce fosta sa soție, Sarah Ferguson, ar fi verificată pentru presupusă folosire necorespunzătoare a unor fonduri caritabile, scriu mai multe publicații internaționale. Autoritățile nu au confirmat public oficial investigațiile, însă relatările indică faptul că presiunea crește asupra fostului cuplu ducal.

Istoricul Andrew Lownie, autorul volumului Entitled: The Rise and Fall of the House of York, a declarat că se așteaptă ca Andrew să se confrunte cu acuzații legate de conduită necorespunzătoare în funcție publică, nu de trafic sexual. „Cazul împotriva lui este destul de clar… e terminat”, a spus Lownie într-un interviu citat de presă. Afirmațiile sale au alimentat o nouă rundă de speculații privind viitorul juridic al fostului duce.

În paralel, unele relatări susțin că Andrew ar putea părăsi Regatul Unit al Marii Britanii pe fondul controverselor din ultima vreme, în vreme ce Sarah Ferguson nu ar avea încă o opțiune clară privind următoarea locuință. Au apărut și scenarii în care Andrew s-ar muta temporar la Sandringham, iar Fergie ar pendula între Europa continentală și Marea Britanie. Speculații pe care Palatul Regal nu le-a comentat.

Printre pistele verificate s-ar număra și afirmații potrivit cărora, în 2011, Andrew i-ar fi cerut unui polițist să adune informații personale despre Virginia Giuffre. Denunțătoarea din dosarul Epstein, care a murit în aprilie 2025, potrivit relatărilor confirmate de familie și de presa mainstream. Accentul actual al relatărilor despre anchetă rămâne însă pe posibila fraudă financiară în perioada în care Andrew a fost Trimis Special pentru Comerț al Regatului Unit al Marii Britanii (2001–2011).

Cât despre Sarah Ferguson (66 de ani), unele surse susțin că se verifică dacă venituri din contracte editoriale și de imagine ar fi fost direcționate în scop personal în loc să ajungă la cauze caritabile asociate numelui ei. Acuzații pe care tabloidele le-au amplificat și pe care echipa ei nu le-a detaliat public.

Pe fundal, situația locativă rămâne tensionată: după pierderea privilegiilor și titlurilor regale, Andrew și Sarah ar duce vieți tot mai discrete la Royal Lodge. Marcate de teama de scăderea nivelului de protecție.

Între timp, organizația republicana Republic cere de mai mult timp investigații complete privind posibile fapte de corupție sau conduită în funcție publică.

Până la clarificări oficiale, toate părțile rămân sub lupa publică, concluzionează The Blast.