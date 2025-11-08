Numele Cristinei Trăilă, în ancheta DNA. Ce legături ar avea cu omul de afaceri Fănel Bogos

Numele Cristinei Trăilă apare în centrul anchetei care a provocat un scandal politic și de corupție în Guvernul Bolojan, fiind considerată o figură-cheie în legăturile dintre cercurile de putere din jurul premierului și cercurile lui Florian Coldea, potrivit romaniatv.net.

Potrivit sursei citate, Cristina Trăilă i-ar fi însoțit personal pe Mihai Barbu și pe omul de afaceri Fănel Bogos la întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan, moment care a declanșat scandalul.

Premierul susține că întâlnirea cu omul de afaceri a fost scurtă, însă procurorii DNA ar analiza o rețea de influență politică și financiară care ajunge până în interiorul Guvernului.

Printre persoanele apropiate celor implicați s-ar afla și Cristina Trăilă, fost secretar general al Guvernului și actual adjunct al Executivului condus de Ilie Bolojan. Avocată de profesie, cu experiență atât în administrația centrală, cât și în structurile politice ale PNL, aceasta ar fi fost trimisă să candideze la Vaslui după ce fostul ministru al Sănătății, Nelu Tătaru, a fost anchetat de DNA.

În ultimii ani, Cristina Trăilă ar fi devenit una dintre persoanele influente din apropierea premierului, fiind percepută drept un punct de legătură între echipa acestuia și cercuri asociate fostului general Florian Coldea.

De asemenea, legăturile sale cu Mihai Barbu și omul de afaceri Fănel Bogos ar contura imaginea unei rețele politice bazate pe loialitate și interese comune, mai degrabă decât pe criterii de competență sau integritate, scrie sursa menționată anterior.

Mihai Barbu și-ar fi folosit influența astfel încât Fănel Bogos să obțină despăgubiri de trei milioane de euro de la DSVSA Vaslui, apelând la persoane car ar fi avut acces la decizie, printre care și Cristina Trăilă, considerată legătura din interiorul Guvernului.

În jurul premierului Ilie Bolojan se observă legături între mediul politic, cel de afaceri și persoane care au făcut parte din structuri administrative sau de influență, potrivit romaniatv.net.