Politica

Numele Cristinei Trăilă, în ancheta DNA. Ce legături ar avea cu omul de afaceri Fănel Bogos

Comentează știrea
Numele Cristinei Trăilă, în ancheta DNA. Ce legături ar avea cu omul de afaceri Fănel BogosCristina Trăilă. Sursa foto: Facebook/Cristina Trăilă
Din cuprinsul articolului

Numele Cristinei Trăilă apare în centrul anchetei care a provocat un scandal politic și de corupție în Guvernul Bolojan, fiind considerată o figură-cheie în legăturile dintre cercurile de putere din jurul premierului și cercurile lui Florian Coldea, potrivit romaniatv.net.

Întâlnirea de la Palatul Victoria

Potrivit sursei citate, Cristina Trăilă i-ar fi însoțit personal pe Mihai Barbu și pe omul de afaceri Fănel Bogos la întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan, moment care a declanșat scandalul.

Premierul susține că întâlnirea cu omul de afaceri a fost scurtă, însă procurorii DNA ar analiza o rețea de influență politică și financiară care ajunge până în interiorul Guvernului.

Ilie Bolojan și Cristina Trăilă

Ilie Bolojan și Cristina Trăilă. Sursa foto: Facebook/Ilie Bolojan și Cristina Trăilă

Cine este Cristina Trăilă

Printre persoanele apropiate celor implicați s-ar afla și Cristina Trăilă, fost secretar general al Guvernului și actual adjunct al Executivului condus de Ilie Bolojan. Avocată de profesie, cu experiență atât în administrația centrală, cât și în structurile politice ale PNL, aceasta ar fi fost trimisă să candideze la Vaslui după ce fostul ministru al Sănătății, Nelu Tătaru, a fost anchetat de DNA.

Ce faci dacă se rătăcește coletul. Cui îi revine responsabilitatea și cum îl recuperezi
Ce faci dacă se rătăcește coletul. Cui îi revine responsabilitatea și cum îl recuperezi
Compania de telefonie care schimbă tarifele. Mesajul primit de abonați
Compania de telefonie care schimbă tarifele. Mesajul primit de abonați

În ultimii ani, Cristina Trăilă ar fi devenit una dintre persoanele influente din apropierea premierului, fiind percepută drept un punct de legătură între echipa acestuia și cercuri asociate fostului general Florian Coldea.

De asemenea, legăturile sale cu Mihai Barbu și omul de afaceri Fănel Bogos ar contura imaginea unei rețele politice bazate pe loialitate și interese comune, mai degrabă decât pe criterii de competență sau integritate, scrie sursa menționată anterior.

Fănel Bogos

Fănel Bogos. Sursa foto: vanbet.ro

Ce legătura ar avea Cristina Trăilă

Mihai Barbu și-ar fi folosit influența astfel încât Fănel Bogos să obțină despăgubiri de trei milioane de euro de la DSVSA Vaslui, apelând la persoane car ar fi avut acces la decizie, printre care și Cristina Trăilă, considerată legătura din interiorul Guvernului.

În jurul premierului Ilie Bolojan se observă legături între mediul politic, cel de afaceri și persoane care au făcut parte din structuri administrative sau de influență, potrivit romaniatv.net.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:19 - O contrarevoluție, un banc celebru. Evenimentul care a schimbat lumea acum 108 ani
12:12 - Românii care trec frecvent granița pentru țigări, vizați de modificările Codului Fiscal
12:04 - Atenționare de călătorie în SUA pentru români: Zboruri anulate sau întârziate
11:55 - Burgerii halal și restaurantele fără alcool, semne ale islamizării subtile în Franța
11:48 - Regizorul care nu crede în finaluri fericite. A stârnit multe controverse
11:36 - Ce faci dacă se rătăcește coletul. Cui îi revine responsabilitatea și cum îl recuperezi

HAI România!

Când aliații gândesc diferit: America, Europa și viitorul lumii occidentale se schimbă
Când aliații gândesc diferit: America, Europa și viitorul lumii occidentale se schimbă
Cum să fii autentic(ă) în era AI și a perfecțiunii online | Cu Noémi Brezoszki |
Cum să fii autentic(ă) în era AI și a perfecțiunii online | Cu Noémi Brezoszki |
Un comunist la New York și o vizită de consolare la București . 7x7, analiza săptămânii
Un comunist la New York și o vizită de consolare la București . 7x7, analiza săptămânii

Proiecte speciale