Analiza Săptămânii. Scandalul de la Palatul Victoria și umbra corupției care îl cuprinde pe Ilie Bolojan

Ziua și scandalul. O ediție specială a emisiunii „Șapte ori Șapte”, prezentată de Radu Coșarcă și Dan Andronic, a analizat exclusiv săptămâna politică, pe platforma video “Hai România”. Ediția de vineri, 7 noiembrie a avut mai multe subiecte.

O săptămână dominată de un scandal izbucnit la vârful Guvernului: presupusa întâlnire a Premierului României cu un om de afaceri. Acesta a fost interceptat ulterior lăudându-se cu plățile substanțiale, un milion și jumătate de euro, pentru trafic de influență și destituirea unui șef DSVSA.

Jurnaliștii au început discuția sub semnul unei Românii în schimbare rapidă, unde „ce e valabil acum, poate să nu mai fie valabil peste o oră.” Dan Andronic a pus întrebarea fundamentală: Te mai miră un astfel de subiect?

Deși recunoaște că ar vrea să rămână mirat de astfel de evenimente, Coșarca a subliniat cu prudență: deocamdată, acuzațiile se bazează pe interceptări și „vorbe”. El a avertizat asupra pericolului de a confunda discuțiile intenționate cu faptele concrete, deși a admis că situația s-ar complica mult dacă vorbele ar fi urmate de acțiuni directe, precum oferirea unui milion de euro pentru o funcție, facilitată de un demnitar.

Ambii analiști au convenit că, indiferent de fapte, situația transmite un „semnal foarte prost pentru societatea românească” despre corupția care ar putea înflori până la vârful sistemului politic.

Radu Coșarcă: “Ilie Bolojan, de exemplu, a făcut o greșeală tactică. Niciun lider nu apare într-o întâlnire singur. În primul rând că un lider trebuie să fie înconjurat de echipa sa, doi, trebuie să aibă martori pentru astfel de situații. De exemplu, dacă domnul Bolojan era șef unei companii mari... Nu ar fi venit niciodată singur la o întâlnire de afaceri. Venea cu cel puțin o persoană din anturajul său. Tocmai ca să nu existe suspiciuni. Aici n-am înțeles de ce premierul țării noastre are astfel de întâlniri, chiar în Palatul Victoria, unde putea să dispună de consilier, de staful său, de secretariat”.

Dan Andronic a pus în lumină aspectul logistic: De ce au loc astfel de întâlniri în Palatul Victoria? El a argumentat prin rațiuni de timp și, paradoxal, de securitate, dată fiind scanarea obligatorie a vizitatorilor și restricțiile privind introducerea telefoanelor.

Dan Andronic: “Hai să-ți dau o explicație dar intri mai adânc în el, în sensul în care ceea ce spui este valabil, te întâlnești cu încă cineva, dacă vrei să ai martori. Da, dacă vrei să nu ai încă un martor, atunci ce rost are? De ce te întâlnești la Palatul Victoria? Unul din rațiuni de timp, doi din rațiuni de securitate. Pentru că oricine intră la premier este scanat. Lași telefonul afară, ești scanat la intrare. Deci posibilitatea de a face vreo gingiu-mingiu e mică”.

Radu Coșarca a contracarat, exprimându-și satisfacția că Premierul se întâlnește cu antreprenorii pentru a înțelege realitățile economice, cu condiția ca aceste întâlniri să nu fie premisele pentru corupție. El a criticat însă imprudența tactică a Premierului de a se întâlni singur, fără martori sau echipa sa, un gest contrar oricărui protocol de afaceri sau leadership.

Analiza lui Radu Coșarca a atins trei puncte esențiale:

Premierul a dat dovadă de o imprudență majoră. Suspiciunile generate sunt încă întemeiate. Momentul apariției scandalului este suspect, având în vedere ciclul electoral – fiind în pragul unei confruntări electorale pentru București, unde părțile din coaliție sunt la cuțite.

Coșarca a sugerat posibile manevre făcute de DNA în colaborare cu părți din servicii, subliniind că ar prefera să apară dovezi concrete, nu doar intenții exprimate telefonic. Dan Andronic a concluzionat apreciind stilul civilizat al analizei, evitând isteria mediatică obișnuită. Podcastul poate fi văzut pe Youtube.