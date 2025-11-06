Justitie

Tribunalul Vaslui a dispus arestarea preventivă a omului de afaceri Fănel Bogos

Tribunalul Vaslui a dispus arestarea preventivă a omului de afaceri Fănel Bogos
Tribunalul Vaslui a dispus, joi, arestarea preventivă a omului de afaceri Fănel Bogos, administrator al unei companii din sectorul creșterii păsărilor.

Fănel Bogos, arestat preventiv

Pentru ceilalți trei inculpați, judecătorul de drepturi și libertăți a respins joi seară propunerea de arestare preventivă și a decis plasarea acestora sub control judiciar.

Omul de afaceri Fănel Bogos, administrator al unei companii din sectorul creșterii păsărilor, a fost reținut joi de procurorii DNA. El este acuzat de instigare la șantaj în formă continuată și cumpărare de influență în formă continuată.

În același dosar, trei persoane au fost reținute pentru trafic de influență, dare de mită și șantaj, iar alte două au fost plasate sub control judiciar, fiind acuzate de trafic de influență și șantaj, respectiv de complicitate la trafic de influență.

Fănel Bogos

Fănel Bogos. Sursa foto: vanbet.ro

Neregulile descoperite la ferma lui Fănel Bogos

În 2024, la o fermă avicolă deținută de Fănel Bogos în județul Vaslui a fost depistat un focar de Salmonella. Omul de afaceri a încercat să obțină despăgubiri de la stat, susținând că focarul de Salmonella nu a fost provocat de ferma pe care o conduce.

Cu toate acestea, DSVSA Vaslui a constatat mai multe nereguli și a dispus monitorizarea atentă a fermei și a respins dosarul de despăgubire, în valoare de 13 milioane de lei.

Cum a încercat să rezolve situația

La început, acesta ar fi încercat să rezolve situația apelând la șeful DSVSA Vaslui, prin intermediul unor legături politice din județ. Ulterior, ar fi apelat la alte trei rețele de influență.

„De un an de zile mă *** cumătrul ăsta întruna! Când îl prind, i-am zis ... bă, plecăm odată amândoi, eu plec cu poliția, tu pleci cu popa, du-te ***** că am ajuns...am .. lucrez cu 4-5 canale de...tot felul de... securiști, de tot felul de ...casă de avocatură, securiști și alta și…”, i-a spus afaceristul unui om de afaceri, potrivit stenogramelor obținute de Digi24.ro.

