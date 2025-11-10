Polițist din Bacău, prins în timp ce lua mită. DNA l-a trimis în judecată

Un polițist din județul Neamț a fost trimis în judecată de procurorii DNA Bacău, fiind acuzat de trafic de influență și luare de mită. Conform anchetei, acesta ar fi cerut aproximativ 15.000 de euro de la concubinul unei persoane prinse conducând fără permis. În schimbul banilor, agentul ar fi promis că îi poate determina pe anchetatori să nu o trimită pe șoferiță în judecată.

Inițial, concubinul șoferiței i-ar fi dat polițistului aproximativ 13.000 de euro, dar mai târziu, după ce și el a devenit inculpat într-un alt dosar, agentul i-a cerut încă 15.000 de euro pentru a-i obține o soluție favorabilă. Polițistul a fost prins în flagrant primind banii și arestat preventiv.

„Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Bacău au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului Sergiu Vasile Vieru, agent de poliţie în cadrul Secţiei de Poliţie Crăcăoani - I.P.J. Neamţ, pentru două infracţiuni de trafic de influenţă”, arată instituția.

Datele din anchetă arată că faptele ar fi avut loc în intervalul martie-aprilie 2025.

„Ulterior, în perioada sfârşitului lunii martie - luna aprilie 2025, inculpatul Vieru Sergiu Vasile i-ar fi pretins concubinului persoanei cercetate pentru conducere fără permis suma totală de aproximativ 15.000 de euro, pentru a-şi exercita pretinsa influenţă asupra organului de cercetare penală ce instrumenta cauza respectivă, dar şi asupra procurorului de caz şi a superiorului acestuia, ambii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Neamţ, cu promisiunea că va asigura soluţionarea cauzei fără trimiterea în judecată a făptuitoarei”, susţin procurorii.

În continuarea anchetei, DNA arată că, în aceeași perioadă, Vieru ar fi primit efectiv sumele pretinse de la concubinul șoferiței: 25.000 de lei (aproximativ 5.000 de euro) și 40.000 de lei (aproximativ 8.000 de euro), refuzând însă predarea ultimei tranșe solicitate de 2.000 de euro.

Mai târziu, pe 24 septembrie, când concubinul devenise el însuși inculpat într-un dosar penal, polițistul i-ar fi cerut circa 15.000 de euro pentru a influența soluția anchetei și a evita măsuri preventive.

A doua zi, în 25 septembrie, Vieru a primit de la acesta 9.000 de euro și 5.200 de lire sterline (echivalentul a aproximativ 14.950 de euro), fiind prins în flagrant.

Rechizitoriul a fost trimis Tribunalului Neamț, cu propunerea de menținere a arestului preventiv. Aceasta detaliază faptul că inițial cererile de mită au fost parțial onorate, iar ulterior polițistul a încercat să obțină sume suplimentare, culminând cu prinderea sa în flagrant.