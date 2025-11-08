International

Amor la 140 km/h, pe autostradă. Poliția a intervenit, făptașii au ajuns în arest

Amor la 140 km/h, pe autostradă. Poliția a intervenit, făptașii au ajuns în arestȘofer. Sursa foto: Freepik
Un cuplu a fost arestat pe autostrada A1 din Germania, lângă Münster, după ce a fost surprins având relații intime, în timp ce bărbatul conducea cu 140 de kilometri pe oră, potrivit Bild.

Martorul a alertat poliția după ce a observat manevrele periculoase ale mașinii

Incidentul s-a produs luni, la ora locală 10.30 (11.30, ora României), după ce un bărbat a alertat poliția observând mașina care se deplasa periculos, făcând zig-zag pe șosea.

„Martorul a descris un Ford care rula cu aproximativ 140 de kilometri pe oră şi ameninţa, în mai multe rânduri, să iasă de pe drum”, a anunțat poliţia, într-un comunicat.

Pentru a evita un accident, un camion s-a oprit pe banda de urgență, iar bărbatul care a observat scena a anunțat poliția după ce a mers o vreme în paralel cu mașina în care se afla cuplul.

Cuplul, arestat la o benzinărie

Un purtător de cuvânt al poliției, citat de Bild, a declarat că martorul a observat cum șoferul și pasagera aveau relații intime, ceea ce explica modul periculos de a conduce și virajele bruște ale mașinii.

Șoferul, în vârstă de 37 de ani, și pasagera sa, de 33 de ani, au fost arestați într-o benzinărie din Münster. Bărbatul, cetățean german, a fost acuzat de punerea în pericol a siguranței rutiere.

politie Germania

politie Germania / sursa foto: dreamstime.com

Poliția a declarat: „Din cauza conducerii sale nesigure în trafic, șoferul în vârstă de 37 de ani, cetățean german, se confruntă acum cu proceduri penale pentru perturbarea periculoasă a traficului rutier.”

Cei doi riscă o pedeapsă de până la cinci ani de închisoare

Potrivit articolului 315b din Codul Penal german, această infracțiune se pedepsește cu o pedeapsă de până la cinci ani de închisoare. Autoritățile au avertizat, printr-un comunicat, că lipsa de atenție la volan poate provoca accidente grave.

„Conducerea unui vehicul necesită concentrare maximă”, a transmis poliția din Münster.

