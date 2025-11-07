Miss Mexic, noi dezvăluiri despre incidentul de la Miss Universe. Scandalul ia amploare

La câteva zile după un incident intens la ediția 2025 a concursului Miss Univers 2025, desfăşurată în Thailanda, reprezentanta Mexicului, Fátima Bosch, a făcut o declaraţie publică care devine tema principală a controversei.

În momentul în care un oficial al competiţiei a adresat‑o direct și a folosit cuvinte critice în plenul participantelor, Bosch a replicat şi, apoi, şi‑a exprimat poziţia în faţa presei.

Ceremonia de „sash” — un moment premergător etapei finale a concursului — a avut loc pe 4 noiembrie 2025, transmisa live pe pagina de Facebook a organizatorilor locali.

Nawat Itsaragrisil, oficial cu atribuţii în cadrul organizaţiei Miss Univers pentru zona Asia–Oceania, a intervenit public cu întrebări către Bosch, solicitându‑i să se ridice și să răspundă la reproşuri privind colaborarea sa la o şedinţă foto de promovare a Thailandei.

La un moment dat, Itsaragrisil a afirmat:

„Dacă urmezi ordinul directorului tău național, ești o proastă.”

În replică, Bosch a declarat:

„Pentru că am o voce. Nu mă respecți ca femeie.”

Ulterior, oficialul a solicitat intervenţia securităţii, iar mai multe concurente, inclusiv titularele unor ediţii anterioare, au părăsit sala în semn de protest.

După ce incidentul a devenit viral, Fátima Bosch a adresat un mesaj public:

„Vreau doar să-i spun țării mele că nu mi-e teamă să-mi fac vocea auzită.” „Suntem în secolul XXI și nu sunt o păpușă care să fie machiată, coafată și schimbată de haine.”

De asemenea, Bosch a precizat:

„Directorul Miss Univers nu este respectuos. M-a făcut proastă.” „Cred că nu e corect, pentru că sunt aici. Fac totul bine. Nu mă cert cu nimeni. Încerc doar să fiu amabilă.”

Mesajul ei a subliniat că reprezintă nu doar propria persoană, ci şi un grup mai larg de femei care au „o voce” şi care merită respect.

Organizaţia Miss Universe Organization a transmis că acest tip de comportament nu reflectă valorile promovate: respect, demnitate şi incluziune.

Într‑o declaraţie oficială, preşedintele organizaţiei, Raúl Rocha Cantú, a afirmat:

„Nu voi permite ca valorile respectului și demnității față de femei să fie încălcate.”

Totodată, conducerii i‑a fost comunicat că rolul lui Nawat Itsaragrisil va fi limitat pentru restul desfăşurării concursului.

Incidentul a generat reacţii nu doar în rândul participantei vizate, ci şi printre celelalte delegate, media şi publicul larg.

Printre aspectele semnalate:

Mai multe concurente au părăsit în solidaritate sala imediat după interacţiunea sa cu Bosch.

Organizaţia mexicană a emis un mesaj de susţinere pentru Bosch, subliniind că „nici o femeie, sub nicio circumstanţă, nu merită să fie insultată sau umilită.”

Discuţiile ulterioare s‑au extins asupra rolului şi responsabilităţii oficialilor în astfel de evenimente, precum şi asupra faptului că o concurs de amploarea Miss Universe este totodată o platformă cu vizibilitate globală pentru tematici legate de vocea femeii, respectul şi dreptul la exprimare.

Concursul Miss Universe are programată finala pe 21 noiembrie 2025 în Pak Kret, Thailanda.

Organizatorii au declarat că vor continua programul stabilit, dar cu o monitorizare sporită a evenimentelor şi interacţiunilor dintre oficiali şi participante.

În plus, este de urmărit dacă vor exista anchete interne, sancţiuni sau măsuri procedurale în urma acestui incident.