Scandal la Miss Univers 2025. Miss Mexic criticată public, mai multe participante au părăsit sala

La o ceremonie organizată în preambulul concursului Miss Univers 2025, găzduit de Bangkok, Thailanda, a izbucnit un incident de proporţii în rândul participantelor după ce un oficial al ţării gazdă a luat public la ţintă reprezentanta Mexicului.

În faţa zecilor de femei participante – fiecare câştigătoare a unui titlu naţional –, directorul thailandez al evenimentului, Nawat Itsaragrisil, a criticat‑o pe Fátima Bosch (Miss Mexic) pentru că nu ar fi distribuit conţinut promoţional conform aşteptărilor.

Când ea şi alte concurente au părăsit sala în semn de protest, organizaţia însărcinată cu concursul, Miss Universe Organization (MUO), a intervenit oficial, cerând explicaţii şi anunţând măsuri pentru restul competiţiei.

Concursul Miss Univers din anul 2025 are loc în Thailanda, unde reprezentante din mai multe ţări s‑au adunat pentru o serie de evenimente premergătoare galei finale programate pentru 21 noiembrie.

Într‑una dintre aceste întâlniri – o ceremonie de „sash” (baie de panglici/salut al participantelor) – transmisă în direct pe reţeaua Facebook, oficialul thailandez a luat cuvântul pentru a forța participanţii să publice conţinut promoţional al ţării gazdă.

🚨 MISS UNIVERSE MELTDOWN - DIRECTOR CALLS MISS MEXICO “DUMBHEAD,” TRIGGERS MASS WALKOUT The Miss Universe director publicly humiliated Miss Mexico, calling her a “dumbhead” then tried to flex his power when she spoke up: “I didn’t give you opportunity to talk. I’m still… pic.twitter.com/x62oN2znBI — HustleBitch (@HustleBitch_) November 5, 2025

În acel cadru, Bosch a fost pusă sub semnul întrebării. Ea s‑ar fi opus să distribuie postări despre activităţile organizate în Thailanda.

Domnul Itsaragrisil a afirmat că „a auzit că nu vei susţine totul despre Thailanda” – iar confruntarea a escaladat rapid.

În video‑ul transmis live se poate observa cum Nawat Itsaragrisil se adresează direct lui Bosch şi celorlalte participante:

„Mexic, unde eşti? Am auzit că nu vei promova totul despre Thailanda, despre fiecare activitate a noastră. Este adevărat?” conform relatărilor.

Bosch răspunde:

„Ai spus că nu mă respecţi ca femeie.”

În replică, oficialul spune:

„Nu ţi‑am dat ocazia să vorbeşti. Te rog să fii politicoasă. Eu încă vorbesc, ascultă.”

La un moment dat, domnul Itsaragrisil pare să ameninţe:

„Dacă cineva vrea să continue concursul, stai jos. Dacă ieşi afară, restul fetelor continuă.”

În acel moment, Bosch se ridică, părăseşte sala, iar mai multe concursante o urmează în semn de solidaritate.

Confruntarea a atras reacţii din partea concurentelor. Printre cele care au părăsit sala s‑a aflat şi câştigătoarea titlului Miss Universe anterior, Victoria Kjær Theilvig (Danemarca).

Ea a declarat:

„Este vorba despre drepturile femeilor... Nu așa ar trebui gestionate lucrurile. A o distruge pe o altă fată este extrem de lipsit de respect... De aceea îmi iau haina și plec.”

De cealaltă parte, Monsanto Itsaragrisil a afirmat ulterior că a fost nevoit să reacţioneze deoarece regulile nu au fost respectate – el susţinând că afirmaţia „dumb‑head” a fost o interpretare greşită, şi că el ar fi folosit de fapt cuvântul „damage” („deteriorare”).

MUO s‑a pronunţat oficial: preşedintele organizatiei, Raúl Rocha Cantú, a declarat că Nawat Itsaragrisil „a uitat ce înseamnă să fii gazdă autentică”.

Con la frente en alto y dignidad. Así abandonó Fatima Bosch, Miss México, un evento de Miss Universe, luego de que Nawat Itsaragrisil, director del certamen MGI, llamó “tonta” a la representante mexicana. pic.twitter.com/gNZWK23Ctw — AR Noticias (@arnoticiasmx) November 4, 2025

„A umilit, a insultat şi a arătat lipsă de respect faţă de doamna Bosch, comiţând abuzul grav de a chema securitatea pentru a intimida o femeie neajutorată.”

Organizaţia a anunţat că rolul lui Itsaragrisil în acest an va fi „limitat atât cât este posibil” sau chiar eliminat, şi că vor fi luate „acţiuni legale”.

Evenimentul a devenit rapid viral pe reţelele sociale, cu videoclipuri în care se putea auzi şi vedea momentul tensionat, cu participante ridicându‑se în solidaritate.

Incidentul a pus în lumină două aspecte: relaţia dintre organizatori şi participante, şi nivelul de presiune la care sunt supuse concurentele în cadrul unui concurs internaţional de talie mondială.

De asemenea, a atras atenţia asupra modului în care prezenţa social‑media, obligaţiile de promovare şi imaginea gazdei pot influenţa dincolo de glamour‑ul paginii.

În plus, reacţia de solidaritate – mai multe concurente părăsind sala – a transmis un semnal că acţiunile respectului şi ale includerii pot face parte din discursul competiţiilor de acest tip.

Bosch a afirmat într‑un interviu:

„Vreau doar să-i spun țării mele, nu mi-e teamă să-mi fac vocea auzită. Este aici mai puternică ca niciodată. Am un scop. Am lucruri de spus... Suntem în secolul XXI. Nu sunt o păpușă care trebuie machiată, coafată și schimbată. Am venit aici să fiu o voce pentru toate femeile și toate fetele care luptă pentru cauze...”

Itsaragrisil, într‑o declaraţie ulterioară, a spus:

„Dacă cineva se simte prost, inconfortabil sau afectat, îmi cer scuze tuturor. Mi-am cerut scuze în special fetelor prezente, în jur de 75 dintre ele.”

• Ceremonia cu incidentul a avut loc în jurul datei de 4 noiembrie 2025. • Finala concursului Miss Universe 2025 este programată pentru 21 noiembrie 2025 în Pak Kret, Thailanda. • Organizaţia a trimis o delegaţie internaţională pentru a asigura buna desfăşurare a competiţiei.

Acest incident ridică întrebări cu privire la modul în care competiţiile de frumuseţe se adaptează la normele actuale privind respectul, imaginea publică şi responsabilitatea faţă de participante.

De asemenea, aduce în prim‑plan tensiunile ce pot apărea între obligaţiile de promovare (de exemplu postări pe social media) şi autonomia participantelor.

JUST IN TIMBERLAKE: MUT Director Nawat Calls Miss Universe Mexico “Dumb”. the Miss Universe drama is officially on. (c) theqcrownph pic.twitter.com/5W7Rnrl2Dq — Kanto Miyaura Podlesnykh (@NotDKPodlesnykh) November 4, 2025

Gazda ţării – Thailanda, prin directorul său de eveniment – s‑a aflat în lumina criticilor pentru modul de gestionare a situaţiei.

Imediat după eveniment, decizia MUO de a reduce rolul acestui oficial indică un pas important în direcţia responsabilizării organizatorilor.

Concursul continuă, însă cu o „umbră” de controversă care ar putea influenţa atât dinamica participanţilor, cât şi percepţia publică a brand‑ului Miss Universe.

Va fi de urmărit dacă decizia de a limita implicarea directorului thailandez se va concretiza, ce măsuri concrete vor fi implementate pentru protejarea participanţilor, şi dacă incidentul va genera schimbări în politicile concursului pentru ediţiile viitoare.

În plus, rămâne de văzut dacă reprezentanta Mexicului, Fátima Bosch, şi restul competitoarelor, vor reuşi să îşi concentreze eforturile pe competiţie şi să îşi menţină echilibrul şi imaginea într‑un cadru ce, până acum, s‑a concentrat mai mult pe aspectul vizual şi pe promovare decât pe conflicte interne.