Ce se întâmplă cu adevărat în culisele Asia Express. Concursul care testează răbdarea

Concurenții de la Asia Express au stat cu orele să dea interviuri deși pe micile ecrane acestea au fost comprimate în minute. Alejandro, iubitul lui Emil Rengle a fost unul dintre cei mai supărați.

Emil Rengle și Alejandro au povestit cum a stat treaba cu testimonialele. ”10 ore de interviu. Atâtea ore am stat ca voi să vedeți doar câteva minute la televizor. Pentru mine care nu vorbesc bine românește, să stau pe scaun 10 ore a fost cumplit”, a povestit Alejandro. După care Emil l-a completat cu o fază absolut haioasă.

”La un moment dat în primele episoade, s-a rupt scaunul sub mine și aveam perne dedesubt. Asta pentru că stăteam extrem de mult pe scaune să dăm interviu”, a mai spus acesta.

Cei doi au încercat și să negocieze un jocker obținut pentru un vot în favoarea lor. ”Ne dai voie să negociem acest jocker, cu Gabi, dacă tot l-a tras. Să-i dau lui Gabi jockerul, ei ne promit că nu ne votează. Băieții voiau să facă acest schimb”, a povestit Rengle. Iar Gabi Tamaș a părut încântat de idee: ”a zis să ne dea jockerul și să nu-i votăm, mie mi s-a părut o idee foarte corectă”.

Cu toate acestea, Irina a decis ”nu se pot face schimburi cu jockeri, dar foarte drăguț că ai încercat”. Cu sau fără jocker Emil și Alejandro sunt una dintre echipele foarte puternice din concurs.

Practic acum se joacă totul la limită pentru că au mai rămas puțini concurenți. Olga și Karmen au primit în echipa lor pe Cătălin Botezatu care pare încântat de experiență, ba chiar a vrut să le plătească tuturor concurenților o noapte la hotel.

Gestul său a fost apreciat, dar acest lucru nu s-a întâmplat pentru că nu permite politica emisiunii. De asemenea, au mai rămas cei doi fotbaliști, echipa lui Ștefan și a lui Alexandru, Anda Adam și soțul.