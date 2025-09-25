Emil Rengle și Alejandro au mărturisit că urmează zilnic un ritual

Emil Rengle și Alejandro sunt considerați unul dintre cele mai echilibrate cupluri de la Asia Express, remarcându-se prin strategia calmă și empatia față de ceilalți concurenți. Cei doi au mărturisit că urmează zilnic un ritual, acasă și în timpul competiției, pentru a se elibera de energiile negative.

Încă din primele episoade ale sezonului Asia Express, Emil Rengle și Alejandro s-au evidențiat prin calm și solidaritate. Ei se sprijină reciproc la fiecare probă, arată empatie și reușesc să mențină o atmosferă pozitivă chiar și în momentele de oboseală.

Stabilitatea relației și felul în care se completează i-au transformat rapid într-unul dintre cele mai apreciate duo-uri din competiție, atât de către fanii emisiunii, cât și de colegii lor.

Puțini știu că Emil și Alejandro au un ritual zilnic de purificare energetică, pe care îl urmează acasă și, ori de câte ori pot, și în emisiune. Dimineața și seara, cei doi folosesc mir și tămâie pentru a curăța spațiul și pentru a se elibera de tensiuni. Pentru ei, acest obicei reprezintă atât o practică spirituală, cât și o formă de protecție și reconectare.

Într-un episod recent, Emil și Alejandro au avut de trecut o probă în care au fost provocați să înfrunte „spirite rele”. Cei doi au folosit obiectele dintr-o cutie cu cruci și mirul pentru a se proteja.

„Hai să folosim ce avem în cutie acum pentru a avea noroc, să ne dăm cu mir”, a spus acesta.

Ulterior, coregraful a povestit: „Noi oricum ne facem ritualurile noastre, în fiecare dimineață și în fiecare seară. Curățăm casa cu mir și cu tămâie și mergem prin casă ca să curățăm energiile, în primul rând pe noi, după ce ne-am încărcat energetic după o zi întreagă”.

Emil Rengle și Alejandro Fernandez formează un cuplu din 2023. În acest sezon, au ales să participe împreună la Asia Express, experiență care i-a ajutat să se cunoască și mai bine. „Hai să fim serioși, ce cuplu sănătos, care stă împreună 24 din 24 și e filmat non-stop, nu are câte o ceartă despre viață?La noi, în general, certurile au fost despre faptul că eu voiam la stânga, Alejandro voia la dreapta, deci total prostești toate certurile”, a spus coregraful, pentru Cancan.ro.

După încheierea filmărilor Asia Express, Emil Rengle și Alejandro au decis să petreacă o perioadă separat. Alegerea nu a însemnat o despărțire, ci o modalitate de reconectare individuală.