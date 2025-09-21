Spiritele rele le dau bătăi de cap concurenților Asia Express pe Drumul Eroilor, diseară, de la 20.00, la Antena 1

Monden

Cea de-a treia etapă din Asia Express – Drumul Eroilor începe cu o misiune desprinsă parcă din cele mai vechi legende filipineze. Diseară, de la ora 20.00, la Antena 1, concurenții au de înfruntat spiritele rele și trebuie să ducă la bun sfârșit un ritual menit să alunge temutul Manananggal, creatură malefică ce bântuie localnicii din San Agustin.

În primul episod al etapei, Anda și soțul ei, Joseph, vor porni în cursă cu un handicap, ceea ce le va face parcursul și mai dificil. Încă de la start, echipele primesc o listă de obiecte „anti-aswang”, pe care trebuie să le procure din piața publică din Sariaya: amuletă Kontra Usog, bețe de lemn Sapang și un elastic roșu, cristale Tawas, tămâie Kamangyan, chibrituri, sare, șase lumânări, un cap de pui și o căpățână de usturoi.

Misiunea dificilă pe care o au participanții

Cu aceste obiecte, concurenții trebuie să îndeplinească o nouă misiune: ajung în San Agustin, unde aleg la întâmplare adresa unei familii terorizate de Manananggal și sunt puși să organizeze un ritual complet de curățare, menit să alunge spiritele rele și să readucă liniștea în gospodăria respectivă.

Epidemia stranie care a terorizat Europa și la care nu s-a găsit niciun răspuns
Călin Hentea avertizează asupra războiului hibrid și propagandei ruse în România. Cazul Georgescu, unul clasic
Timpul limitat și drumul anevoios sunt marii dușmani pentru îndeplinirea misiunii

Tensiunea este dublată de presiunea timpului și de drumul anevoios al acestei etape, iar misiunea îi provoacă pe concurenți să îmbine ingeniozitatea cu rezistența fizică și psihică. Ritualul spectaculos și reacțiile localnicilor vor transforma acest episod într-un moment memorabil al competiției. Cum se vor descurca aceștia, rămâne de văzut diseară, de la 20.00, ȋn cadrul primului episod al celei de-a treia etape din Asia Express – Drumul Eroilor, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Autismul nu dispare dacă îl negăm. Până când mai întoarcem privirea? | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #18
Dragonul și Podul (parabolă)
Bughi Mambo Rag – Comunismul, o glumă proastă pentru România
