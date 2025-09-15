Monden

Clipe grele pentru o concurentă de la Asia Express. Tatăl ei a murit

Perechi Asia Express. Sursa foto: facebook
Olga Barcari, cunoscută publicului larg din emisiunea Asia Express – Drumul Eroilor, trece prin momente de profundă durere. Tatăl său a murit noaptea trecută. „Ai fost stâlpul meu de sprijin”, a spus bruneta care face echipă cu Karmen Minunte în show-ul de la Antena 1.

Tatăl unei concurente de la Asia Express a murit

Originară din Republica Moldova, Olga Barcari are 37 de ani și este un hair-stylist apreciat în România, cu numeroase colaborări în lumea vedetelor. În cadrul competiției de la Asia Express, bruneta face echipă cu Karmen, fiica lui Adrian Minune, iar cele două și-au propus să depășească toate obstacolele din cursă.

Olga Barcarii și părinții

Olga Barcarii și părinții/ Sursa foto Instagram

Tatăl Olgăi Barcari a pierdut lupta cu o boală cruntă, cancerul fiind cauza decesului. Această pierdere vine într-un moment în care artista este foarte implicată în cariera sa și în competiția televizată, care a captat atenția publicului român prin provocările și aventurile concurenților.

„Ai fost stâlpul meu de sprijin, tată. Azi ai plecat dintre noi, dar rămâi pentru totdeauna în sufletul meu. Te iubesc!”, a spus Olga pe Instagram.

Cine e Olga Barcari

Olga a devenit cunoscută în showbiz-ul românesc nu doar prin participarea la Asia Express, ci și prin implicarea sa în proiecte de televiziune și prin viața personală. În 2024, numele său a fost adus în atenția publicului după ce au apărut zvonuri legate de o relație cu comediantul Cătălin Bordea, după divorțul acestuia de Livia Eftimie.

Karmen și Olga

Karmen și Olga/ Sursa foto Captură video

Ce spunea Bordea despre Olga

„Pe Olga o cunosc de foarte mult timp. O cunosc de vreo 13 ani. Este o femeie absolut minunată și orice bărbat ar fi norocos să fie într-o relație cu ea. Îmi este o prietenă foarte bună și îmi aduce multă liniște în perioada asta.

Nu mai cred însă în relații de pansament. Nu pot să chinui un om cât timp eu încă mă refac. Nu are cum să nu îți placă Olga, e realizată, e muncitoare, e amuzantă și foarte frumoasă. Dar este pentru un bărbat care își dorește o relație și e echilibrat sufletește.”

Pe lângă viața personală și televiziune, Olga Barcari este recunoscută pentru activitatea sa profesională. Cu o carieră solidă în domeniul hairstyling-ului, ea a colaborat cu mai multe vedete și a dezvoltat propriul business în domeniul frumuseții.

Proiecte speciale