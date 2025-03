Monden Prigoană, mentorul lui Cătălin Bordea în materie de femei. Ce l-a învățat







Silviu Prigoană se pare că a fost inspirație pentru Cătălin Bordea în materie de cadouri pe care le-ar oferi femeilor. De această dată vorbim despre mașini sau alte astfel de achiziții.

Cătălin Bordea a învățat de la Prigoană

Comediantul a explicat la un podcast, faptul că Silviu Prigoană este cel care i-a deschis ochii legat de ceea ce ar trebui să dăruiască sau nu, femeii din viața lui. ”Odată mi-am ridicat ochii din telefon și l-am auzit pe Prigoană, la Capatos. La care Prigoană a zis o vorbă extraordinară. Mă, nu mai fiți proști, vorbesc cu bărbații ăștia cu bani din România.

Nu mai luați lucruri cu banii jos. Luați leasing-uri. Stă femeia cu tine plătești leasing. Nu mai stă femeia cu tine, să își plătească leasingul dacă poate, dacă nu ia mașina, că tu plătești leasingul. Deci este cea mai fair ofertă din lume. Și eram așa: ok, deci așa se face„, a declarat Bordea.

Relația cu Olga Barcari, bântuită de fantome

Pe de altă parte, acesta a mai spus că în ceea ce o privește pe Olga, ei doi nu au avut o relație. Dar a dat detalii, cel puțin picante despre situație. ”Tu îți dai seama cât de absurd ar fi ca eu să mă cuplez cu un hairstylist. Mi-ar face polish dimineața, ce să-mi facă. E absurd. Ea e pasionată de energii și mi-a zis o chestie foarte interesantă că deh, ea era pasionată de energii.

Trebuia să ieșim din casă și am uitat ceva. Nu m-am dus încălțat înapoi în casă, m-am descălțat. Și mi-a zis: te felicit că te-ai descălțat și nu intri încălțat în casă. Și eu am zis: da, că am fost crescut de femei care m-au bătut. Și ea a zis: nu, pe afară sunt fantome și noi luăm fantomele pe adidași. Și dacă le aduci în casă nu e bine”, a mai povestit comediantul. .