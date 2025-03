Monden Bunica lui Cătălin Bordea sărbătorită pentru prima dată! Doamnele de peste 90 de ani au celebrat până la 7 dimineața







Cătălin Bordea a dat o petrecere de pomină pentru bunica lui. Iar la această reuniune au participat doamne respectabile care au arătat că rezistă și până la 7 dimineața.

Cătălin Bordea, surpriză de proporții pentru bunica

Bunica Aspazia a primit un cadou nesperat din partea nepotului. ”Și acum când am fost acasă i-am făcut prima ei zi de naștere. Adică am sărbătorit-o, a făcut 90 de ani cu baloane, cu babele, i-am făcut petrecere surpriză! Am stat cu emoții că baba a început să plângă și m-am gândit că pleacă sărbătoritul înainte să sufle în tort. Era o masă mare așa și sora bunicii mele care mai are un dinte, doar un dinte mai are începe să desfacă sticle.

Asta face cu dintele, desface sticle. Ea nu mai are dinte, are un tirbușon. Așa se înfige în plutele de vin și o rotim noi în jurul mesei. Rotim baba în jurul sticlei de vin și apoi se aude cum scârțâie dopul. Ea știe de glumă, crede-mă. Au sărbătorit babele, s-au culcat la 7 dimineața. Că erau așa fericite că se văd. Și asta cea mai bătrână dintre ele se uita așa la el. Și i-a zis una dintre ele: <<fa, nu te mai uita așa la noi, că tu ne îngropi pe toate>>. Și asta se trezește așa și-a zis: <<nu, nu, că n-am bani, dacă e să vă îngrop pe toate, mor! Când începeți să scârțâiți mă duc. Acum că sunteți sănătoase, trăiesc și eu>>”.

Bunica, sursa talentului

Comediantul spune că de fapt de la ea a moștenit simțul umorului. ”Bunică-mea nu s-a putut abține nici la înmormântarea lui tataie. Îl duceau așa la cimitir, cu caii, frumos, cu alaiul și mergeam eu așa., eram trist. Și bunică-mea era în spatele căruței, mă și n-a putut să facă o glumă: uite-l pe crucea mamii lui, e prima oară când pleacă undeva și nu-mi cere voie”, a mai povestit Bordea.