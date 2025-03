Monden Cum a testat-o bunica Aspazia pe fosta lui Cătălin Bordea. Gătitul a fost principala provocare







Cătălin Bordea a dezvăluit că Alina, fosta lui iubită a fost testată chiar de ”temuta” bunică Aspazia și culmea a trecut testul. Se pare însă că nici măcar acest lucru nu a contat când a pus capăt relației.

Cătălin Bordea: ”<<P-asta ia-o>>”

Comediantul a decis să o ducă pe Alina chiar ”în gura lupului”, mai exact acasă la el. Aceasta s-a supus tuturor testelor ba chiar a îndrăznit să facă și maioneză. Practic s-a băgat peste bunica Aspazia la capitolul gătit. „Bunică-mea nu are încredere în tine! Ea gătește în familia aia. Vii tu și spui: pot să fac eu maioneză… e complicat! Face ea maioneza. Face ea, ha, ha! A făcut-o, bă. A băgat degetul așa, baba, și a zis <<ia-o, p-asta ia-o>>”, a spus Bordea în cadrul unui podcast.

Însă, în urmă cu doar câteva zile comediantul a dezvăluit că este din nou singur. Nu a mai vorbit însă despre situație și nici nu a dat vreun detaliu.

Comediantul dă cărțile pe față

Cu toate acestea, a recunoscut că are probleme în a mai avea încredere în cineva. ”Eu nu mai am încredere în nimeni. Dar o să țin în continuare la asta cu fidelitatea. Chiar o să țin pentru că așa am văzut în familie. Bunică-mea și bunică-meu erau unul cu altul acolo. Bunica Aspazia mi-a zis în perioada aia: <<Gata? Gata! Nu se mai vorbește despre asta sau despre aia. Gata, orice, interzis!>>„, a mai spus Bordea.

Fosta lui iubită, Alina, declara în urmă cu doar câteva săptămâni că îl iubește pe Bordea și nu doar pe el ci și pe familia lui. Semn că bunica Aspazia i-a intrat la suflet și fetei. Însă undeva, ceva nu a fost în regulă, altfel nu se explică anunțul comediantului potrivit căruia ”sunt singur cuc, nu mai am o relație”. De altfel pe tot parcursul idilei, Bordea a fost rezervat în a face declarații de dragoste.