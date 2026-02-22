Confesiunile mamei Aspazia, cea care l-a crescut pe Bordea. Motivul pentru care nu s-a mai recăsătorit

Monden

Confesiunile mamei Aspazia, cea care l-a crescut pe Bordea. Motivul pentru care nu s-a mai recăsătoritCătălin Bordea. Sursa foto: Facebook
Mamaia Aspazia, cea care l-a crescut pe comediantul Cătălin Bordea ,a explicat chiar la podcastul acestuia de ce nu s-a mai recăsătorit. Femeia spune că nici prin cap nu i-a trecut să aducă un alt bărbat acasă.

Mamaia Aspazia, credincioasă pe veci bunicului lui Bordea

Celebra bunică a lui Cătălin Bordea a acceptat să stea de vorbă cu acesta la un podcast. Aceasta a dezvăluit lucruri despre viața pe care a avut-o și mai ales ce a învățat din ea.

Mamaia spune că niciodată nu i-a trecut prin cap să fie cu un alt bărbat. ”Nu aș fi primit pe altul împreujurul ogrăzii, foc și pară ieșea din el”, a spus Aspazia.

Cum trebuie să fie o femeie

Pe de altă parte, aceasta a explicat și care sunt trăsăturile unei femei bune. ”Femeia bună ți-o spun: să fie gospodină. Să fie curată, să știe să facă mâncare bună, să spele, să aibă bărbatul pus la patru ace când iese din casă.

Bărbatul e oglinda femeii. Să fie precaută. Să fie precaută înseamnă să te oprești înainte să te ia valul. Adică să nu faci rele. Să fii temperată”, a mai spus mamaia Aspazia.

Femeia trebuie să dea din puținul ei

Și nu în ultimul rând, o femeie trebuie să aibă și milă față de semeni, dar și grijă de bani. ”Să fie chibzuită și la bani și la vorbe. Să dea și altora din puținul ei. Cât de puțin ar fi și să fie cu frică de Dumnezeu. Și să nu înșele bărbatul. Care înșală bărbatul, se înșală pe ea”, a mai spus bunica lui Cătălin Bordea.

De asemenea, bunica Aspazia a mai explicat că dacă era bărbat cel mai probabil ajungea la pușcărie. Asta pentru că nu s-ar fi abținut să ia apărarea familiei așa cum ar fi știut ea mai bine.

