Bunica Aspazia, a lui Bordea, tehnologizată până la Zoom și Instagram. Își urmărește nepotul de la distanță

Celebra bunică Aspazia, a lui Cătălin Bordea, s-a pus la punct cu tehnologia pe care a învățat să o folosească la perfecție. Drept urmare și bârfa alături de surate este la un alt nivel, dar și modul în care își supraveghează atent nepotul.

Cea care l-a crescut pe Cătălin Bordea se bucură din plin de era tehnologiei. beneficiază de iPhone, revolut și de toate aplicațiile de urmărire. Nu doar ea ci și suratele el.

”Bețivăneală, babe random, deloc corect politic. Are revolut. Dar e pistol cu apă. Ele stăteau la masă, babele, cu iphone și dădeau zoom la alte rude care nu erau cu ele acolo. Uite cu cine s-a căsătorit, cred că are bani. În rețea sunt babele, la masă. Sunt tehnologizate, nu le mai duci cu zăhărelul. Caută pe google. Eu acum nu mai pot să mint că sunt plecat. Că-mi zice m-a văzut pe Instagram, la sală cu Cortea. Se uită la story”, a spus comediantul la un podcast.

Pe de altă parte, artistul a explicat că bunica lui are mai multe personalități. ”Sunt două Aspazii, era Aspazia de zi și Aspazia de noapte. Lui bunicu îi era frică de ea. Aspazia de zi era Stalin, era la modul muncim, mâncăm, ca să mâncăm trebuie să muncim. Arunca după tine cu ce prindea, era dictator.

Cum se lăsa soarele așa, se înmuia. Îi cădeau gradele lui Stalin. Probabil că vedea că totul se așeza. Și era Aspazia de noapte care nu avea treabă cu Aspazia de zi. Deși era și o Aspazie intermediară, undeva pe la 5 dimineață când trezea pe toată lumea și nu puteai să-i dai snooze”, a mai spus Bordea.

Bordea și bunica lui au o relație unică. Cei doi sunt foarte apropiați, mai ales că ea a fost cea care l-a crescut pe comediant. Drept urmare apropierea dintre ei este de înțeles.