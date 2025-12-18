Bunica Aspazia, pretenții de la Bordea. Ce i-a cerut pentru că a avut grijă de el

Celebra bunică Aspazia are cereri speciale la nepotul ei, mai ales că atunci când era mic, acesta nu a fost tocmai cuminte. Drept răsplată, bunica acum vrea ceva specific.

Tehnologia a ajuns-o din urmă pe bunica lui Cătălin Bordea. Pe lângă faptul că deține un telefon de ultimă generație, iphone, aceasta știe să îl și folosească. Nu oricum ci trimițând mesaje vocale pe whatsapp. Doar că ultimul mesaj l-a cam luat pe nepregătite pe comediant, nu de alta, dar bunica a avut cereri exacte.

”Domnul Cătălin Bordea îți urez multă sănătate și fericire și mai am o problemă. Tu ai stat la mine câteva seri și mi-ai făcut patul praf. Te puneam pe oliță să faci pipi tu nu făceai asta, ci făceai în pat. Și așa, uite care e problema. Și au mai fost multe, multe. Și știi, tu acum eu am o pretenție de la tine”, spune bunica în mesajul vocal către nepotul ei.

Desigur că vine și cererea. Mai exact, aceasta își dorește un cadou.” Până acum nu am avut. Vreau să-mi faci cadou un cuptor cu microunde, de ziua mea.

Că eu sunt necăjită și amărâtă. Și îi rămâne fratelui tău, că eu nu îl iau cu mine în groapă. Așa e”, a mai spus aceasta în mesajul vocal.

Cătălin Bordea are o relație extrem de apropiată cu bunica lui pe care o apreciază și o iubește nespus. De altfel și fetele alături de care a stat au trecut prin filtrele bunicii Aspazia.

Nu de alta, dar la cei 90 de ani și experiența ei de viață, bunica citește oamenii ca în palmă. Acesta este și motivul pentru care Bordea îi cere mereu opinia. Mai ales că are încredere oarbă în ea, pentru că ea a fost cea care l-a crescut.