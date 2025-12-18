Monden

Bunica Aspazia, pretenții de la Bordea. Ce i-a cerut pentru că a avut grijă de el

Comentează știrea
Bunica Aspazia, pretenții de la Bordea. Ce i-a cerut pentru că a avut grijă de elSursa foto: Instagram/ Cătălin Bordea
Din cuprinsul articolului

Celebra bunică Aspazia are cereri speciale la nepotul ei, mai ales că atunci când era mic, acesta nu a fost tocmai cuminte. Drept răsplată, bunica acum vrea ceva specific.

Bunica Aspazia, mesaje vocale

Tehnologia a ajuns-o din urmă pe bunica lui Cătălin Bordea. Pe lângă faptul că deține un telefon de ultimă generație, iphone, aceasta știe să îl și folosească. Nu oricum ci trimițând mesaje vocale pe whatsapp. Doar că ultimul mesaj l-a cam luat pe nepregătite pe comediant, nu de alta, dar bunica a avut cereri exacte.

”Domnul Cătălin Bordea îți urez multă sănătate și fericire și mai am o problemă. Tu ai stat la mine câteva seri și mi-ai făcut patul praf. Te puneam pe oliță să faci pipi tu nu făceai asta, ci făceai în pat. Și așa, uite care e problema. Și au mai fost multe, multe. Și știi, tu acum eu am o pretenție de la tine”, spune bunica în mesajul vocal către nepotul ei.

Cadou cu titlu de răsplată

Desigur că vine și cererea. Mai exact, aceasta își dorește un cadou.” Până acum nu am avut. Vreau să-mi faci cadou un cuptor cu microunde, de ziua mea.

Elevii de nota zece vor primi bani de la Guvern. Daniel David: Am găsit deschidere pentru susținerea tinerilor
Elevii de nota zece vor primi bani de la Guvern. Daniel David: Am găsit deschidere pentru susținerea tinerilor
Noua vedetă a piețelor. Investiția care a explodat la final de an
Noua vedetă a piețelor. Investiția care a explodat la final de an
Cuptor cu microunde

Cuptor cu microunde. Sursa foto: Pixabay

Că eu sunt necăjită și amărâtă. Și îi rămâne fratelui tău, că eu nu îl iau cu mine în groapă. Așa e”, a mai spus aceasta în mesajul vocal.

Relație foarte apropiată

Cătălin Bordea are o relație extrem de apropiată cu bunica lui pe care o apreciază și o iubește nespus. De altfel și fetele alături de care a stat au trecut prin filtrele bunicii Aspazia.

Nu de alta, dar la cei 90 de ani și experiența ei de viață, bunica citește oamenii ca în palmă. Acesta este și motivul pentru care Bordea îi cere mereu opinia. Mai ales că are încredere oarbă în ea, pentru că ea a fost cea care l-a crescut.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:25 - România, peste media UE la abandonul școlar. De ce renunță copiii la școală
17:18 - Jador, reacție dură după ce internautele i-au criticat soția. Ce le-a transmis
17:07 - Case de marcat virtuale, sub semnul întrebării. Distribuitorii avertizează asupra riscurilor
16:59 - Bunica Aspazia, pretenții de la Bordea. Ce i-a cerut pentru că a avut grijă de el
16:51 - Capodopere pe credit! Cum se întâmplă democratizarea discretă a pieței de artă
16:42 - Ducele de Sussex își ia prietenii la polo, în Aspen. Meghan rămâne cu copiii, acasă

HAI România!

Vexler și un eveniment mondial. Hai LIVE cu Turcescu
Vexler și un eveniment mondial. Hai LIVE cu Turcescu
Ținte false si alte manipulări. Hai LIVE cu Turcescu
Ținte false si alte manipulări. Hai LIVE cu Turcescu
Ziua când am ajuns să cumpărăm cozonacul cu felia
Ziua când am ajuns să cumpărăm cozonacul cu felia

Proiecte speciale