Cine este iubita lui Florin Prunea. A fost trimisă în judecată pentru înșelăciune

Florin Prunea și Lăcrămioara Ursu. Sursă foto: Facebook
Fostul portar al echipei naționale, Florin Prunea, se află în centrul unui scandal după ce a apărut public alături de noua sa parteneră, Lăcrămioara Ursu. Situația a stârnit controverse, în condițiile în care fostul sportiv este încă căsătorit cu Lidia, femeia alături de care are o relație de aproape patru decenii, potrivit reporteris.

Când a început Florin Prunea relația cu Lăcrămioara Ursu

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, Lăcrămioara Ursu l-ar fi cunoscut pe Florin Prunea în perioada în care acesta activa la Iași, unde a condus clubul Poli Iași între 2012 și 2017. Ulterior, fostul portar a ocupat o funcție de conducere și la Dinamo București, în intervalul 2019–2020. În acea perioadă, femeia ar fi făcut frecvent deplasări la București pentru a-i fi alături.

La finalul anului trecut, Prunea a publicat pe rețelele sociale primele imagini alături de actuala parteneră, ceea ce a alimentat speculațiile privind un eventual divorț. Totuși, potrivit informațiilor apărute ulterior, divorțul nu a fost finalizat oficial, iar soția acestuia a susținut că relația ar dura de mai mulți ani.

Cine este iubita lui Florin Prunea

În vârstă de 50 de ani, Lăcrămioara Ursu a activat în administrația publică și a ocupat funcția de consilier județean în cadrul Consiliul Județean Iași, instituție condusă de Costel Alexe, până în 2024.

A fost trimisă în judecată pentru înșelăciune

Aceasta a fost trimisă în judecată pentru înșelăciune, instigare la fals material și uz de fals, în legătură cu diploma sa de studii. Conform informațiilor publicate de reporteris.ro, femeia ar fi urmat cursurile Liceului „Dimitrie Cantemir”, la specializarea mecanică, însă ar fi întrerupt studiile după absolvirea clasei a IX-a, la vârsta de 15 ani. Ulterior, pentru o perioadă îndelungată, nu și-ar fi continuat educația.

În 2018, la 43 de ani, ar fi revenit în sistemul de învățământ pentru a-și finaliza studiile liceale, însă în 2020 ar fi rămas repetentă în clasa a XI-a la Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”.

