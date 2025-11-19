Florin Prunea și-a făcut publică noua relație. Partenera internaționalului, implicată într-un scandal uriaș

Florin Prunea, fostul portar al echipei naționale de fotbal, a făcut publică relația cu noua sa parteneră, după ce a postat o fotografie din vacanță pe Instagram. Fostul sportiv nu și-a anunțat încă divorțul de Lidia, cu care a fost căsătorit aproape 30 de ani

Florin Prunea, fostul portar al echipei naționale de fotbal, va participa la Desafio, show-ul care va înlocui Survivor la Pro TV.

Noua parteneră a lui Prunea este Lăcrămioara Ursu, 50 de ani, care a fost consilier la Consiliul Județean Iași până în 2024, sub conducerea lui Costel Alexe. Cei doi și-au făcut recent publică relația printr-o postare pe Instagram din vacanță.

Lăcrămioara Ursu a ocupat funcția de consilieră la Consiliul Județean Iași până în 2024. În 2019, Lăcrămioara Ursu a fost trimisă în judecată, fiind acuzată de înșelăciune și uz de fals, după ce ar fi obținut în mod fraudulos o diploma de studii superioare de la Universitatea Real – Umanistică din Cahul, care a fost desființată ulterior.

Ursu a făcut public pe Facebook, pe 9 iulie 2025, că este într-o relație cu fostul fotbalist Florin Prunea. Cei doi și-au oficializat relația la câteva luni după ce femeia și-a schimbat statusul pe rețelele de socializare. Fostul portar nu și-a anunțat oficial divorțul de soția sa, Lidia, cu care este căsătorit de 30 de ani.

Florin Prunea se află în Thailanda alături de alți 23 de concurenți, persoane celebre și oameni obișnuiți, pentru filmările noului show Desafio, care va fi difuzat de PRO TV în 2026. Cei 24 de participanți sunt împărțiți în trei echipe, „Luptătorii”, „Visătorii” și „Norocoșii”, din care face parte și fostul portar.

Marele premiu al competiției este de 150.000 de euro. Prunea a declarat că, la 57 de ani, vrea să demonstreze că are spirit tânăr și că trebuie să fii concentrat total pentru a reuși.