Prima reacție a lui Dan Bursuc după ce Ioniță de la Clejani l-a dat în judecată: Am glumit!

Dan Bursuc a avut prima reacție, la o emisiune online, după ce a aflat că a fost dat în judecată de Ioniță de la Clejani. Cei doi ajung în instanță după declarațiile lui Fulgy și ale producătorului muzical.

Producătorul muzical a fost ținta atacurilor lui Fulgy, băiatul Clejanilor timp de mai multe luni. La un moment dat, acesta ar fi spus anumite lucruri care l-ar fi scos din sărite pe Ioniță. Iar după ce și-a internat fiul, iar, la Obregia, artistul l-a dat în judecată și pe Dan Bursuc. ”Acum știu eu, dacă se merge în instanță cu glume, că au fost glume, ce se poate întâmpla.

În cel mai fericit caz se poate decide să nu mai facem glume pe seama asta, mai ales pe rețele de socializare. Ce altceva am făcut atât de grav? Am făcut o glumă, că Viorica e frumoasă, că e mare telanet, că mi- e drag de ea. Păi dacă stăm să le adunăm sunt numai laude”, a spus Dan Bursuc.

Printre altele producătorul muzical ar fi răspuns acuzațiilor lui Fulgy legat de faptul că ar fi profitat de sora lui, Margherita, într-un mod halucinant. Acesta ar fi spus că de fapt Viorica ar fi fost cea care l-ar fi îndrumat către Marga.

Drept urmare, Ioniță s-a înfuriat teribil la auzul acestor cuvinte. Doar că a așteptat până când Fulgy a fost redus din nou la tăcere, mai exact internat la Obregia.

Băiatul Clejanilor este un ”client” fidel a spitalului Obregia. Acesta a ajuns să fie internat a șasea oară aici, după ce a amenințat că vă da drumul la gaze, iar apartamentul în care stă va sări în aer. Până acum, Fulgy a mai fost internat de două ori la cererea instanței, iar în rest a ajuns acolo după ce l-au intrenat părinții lui.

Cert este că în ultimii doi ani, băiatul Clejanilor părea că s-a potolit. Până acum câteva luni când a ieșit pe rețelele de socializare cu declarații scandaloase la adresa întregii lumi mondene și interlope din București.