Viorica și Ioniță de la Clejani, după ce Fulgy a amenințat că va arunca un bloc în aer: Este un copil bun

Viorica și Ioniță de la Clejani au afirmat, despre scandalul provocat de fiul lor, Fulgy, care a stârnit panică și a amenințat că va arunca un bloc în aer, că acesta ar fi trecut printr-o problemă medicală. „Copilul nostru a trecut printr-o problemă medicală serioasă și asta l-a făcut să se comporte astfel”, a explicat vedeta.

Incidentul a avut loc luni noaptea, într-un cartier din Sectorul 3 al Capitalei. Fiul Clejanilor a anunțat în direct, pe rețelele sociale, că a deschis gazele și că intenționează să arunce în aer blocul în care locuiește. Vecinii, alarmați, au sunat imediat la poliție, iar la fața locului au intervenit rapid mai multe echipaje ale forțelor de ordine.

Deși în ultima perioadă Fulgy s-a distanțat de familie și a lansat acuzații grave la adresa părinților săi, Viorica și Ioniță de la Clejani au spus că nu îl vor abandona. Cei doi au explicat că îi vor fi alături în continuare și au afirmat că reacția tânărului ar fi avut legătură cu probleme medicale.

„Copilul nostru a trecut printr-o problemă medicală serioasă și asta l-a făcut să se comporte astfel. Datorită problemelor medicale, a făcut afirmații complet nereale, jigniri și amenințări în mod evident nereale aseară. Acum este internat, iar noi suntem alături de el și îi vom fi alături, pentru că este un copil bun și muncitor, dar care la un moment dat a avut o problemă. Ne cerem scuze încă o dată tuturor oamenilor pe care i-a jignit. Din păcate, situația în care s-a aflat l-a făcut să se comporte astfel. Suntem convinși că va fi bine după tratament", au anunțat Viorica și Ioniță de la Clejani, într-un videoclip postat pe rețelele sociale.

Viorica de la Clejani a explicat că, din cauza situației, trece printr-o perioadă dificilă. „Vă dați seama cât de vinovată mă simt eu? Cât de tristă sunt? Este cel mai urât Paște. Sunt și bolnavă, în tratament pentru diabet, și eu nu pot nici să iau pastile, nici să mănânc. Dar, încă o dată, mă repet: copilul acesta nu era într-o stare bună”, a afirmat aceasta.

Ea a adăugat: „Mulțumesc lui Dumnezeu… să vedeți și voi cât l-a iubit Dumnezeu pe copilul acesta, că este bine, este în siguranță, este pe mâna medicilor. Și o să fie bine, o să fie un copil normal, cum era el: un copil cu bun-simț, un copil deștept, care învăța bine la școală, un copil care studia. Eu, ca părinte, ce pot să fac decât să fiu alături de el și să-l susțin în continuare până îi închide ochii și îi pune mâinile pe piept? De aceea, vă rog frumos, este Săptămâna Mare. Iisus Hristos a fost omorât de oameni, neiertat și neiubit. Să fiți mai buni! Eu nu știu… Eu personal îmi cer scuze”.

În luna ianuarie, după mai multe declarații scandaloase și gesturi controversate ale lui Fulgy, Viorica de la Clejani s-a dezis public de fiul ei. Artista a cerut atunci să nu mai fie asociată cu acțiunile acestuia. „Vă rog foarte frumos, din sufletul meu, să nu îmi mai trimiteți mie mesaje! Pentru mine, acest copil, Fulgy, nu mai există. Mă lepăd. Dumnezeu să îl binecuvânteze și să îi lumineze mintea”, afirma artista.

La momentul respectiv, Fulgy a declarat că familia Clejanilor s-ar fi destrămat. Tânărul și-a acuzat mama și sora că l-ar fi agresat pe Ioniță de la Clejani și că tot ele l-ar fi „îmbolnăvit”.

„Divorț și lasă-le pe stradă unde le e locul. Nu îți mai sacrifica tu sănătatea cu neamul acesta de cerșetori. Noroc cu tata că altfel era vai și amar de voi care ați crescut în Băbăița, Alexandria. Nu sunteți de la Clejani. Scursurile societății care nu știți să vorbiți. Și nimic nu e de capul vostru Viorica Petrache și Margherita”, l-a îndemnat tânărul pe tatăl său.