Meghan Markle și Prințul Harry ar fi marginalizați de vecinii din Montecito, California: Nu este ură, dar lumea e epuizată de ei

Meghan Markle și Prințul Harry / sursa foto: captură video
Meghan Markle și Prințul Harry ar avea relație rece cu o parte dintre vecinii lor din Montecito, California, relatează pagesix.com. În comunitate s-ar fi instalat o distanțare vizibilă, iar cuplul ar fi evitat de anumite persoane din zonă.

Meghan Markle și Prințul Harry, tensiuni în comunitatea din Montecito, California

Articolul citează mai multe surse sub protecția anonimatului care descriu o schimbare de atitudine în rândul vecinilor.

Îi evită. Nimeni nu vrea să fie văzut împreună cu ei”, spune o sursă din zonă.

O altă declarație atribuită unor surse anonime arată că „nu este ură, este doar o conștientizare tot mai mare că sunt niște persoane care doar iau. Toată lumea este sătulă de ei.”

Presupuse dispute inclusiv cu Netflix

Materialul face referire și la alte relatări din presă, inclusiv un articol din Variety privind relațiile dintre conducerea Netflix și celebrul cuplu.

Se menționează că directorul Netflix Ted Sarandos ar fi refuzat să participe la discuții cu cei doi fără prezența unui avocat. Un purtător de cuvânt al platformei de streaming online și avocatul lui Markle au respins însă aceste afirmații, descriindu-le drept „absolut inexacte” și „flagrant false”.

Poziția oficială a cuplului

O sursă apropiată de ducele și ducesa de Sussex a oferit o perspectivă diferită asupra relației cu vecinii.

Au o relație foarte bună cu vecinii lor și își iubesc comunitatea”, a declarat sursa.

Anterior, un purtător de cuvânt a transmis pentru Vogue că cei doi „s-au stabilit în liniștea și intimitatea comunității lor de la sosire și speră ca acest lucru să fie respectat atât pentru vecinii lor, cât și pentru ei, ca familie.

Meghan Markle și prințul Harry. Sursă foto: Captură video

Când au cumpărat Meghan Markle și Prințul Harry reședința din Montecito, California

Meghan Markle și Prince Harry au cumpărat în 2020 o proprietate în Montecito, evaluată la 14,65 milioane de dolari, după retragerea din îndatoririle regale și mutarea în California.

Zona este cunoscută pentru prezența mai multor personalități publice, printre care Oprah Winfrey, Katy Perry, Ellen DeGeneres și Portia de Rossi, Gwyneth Paltrow, Ariana Grande și Jennifer Aniston.

Activitatea recentă a lui Meghan Markle

Într-o postare recentă, Meghan Markle a publicat imagini în care apare alături de fiica sa, Prințesa Lilibet, în grădina reședinței din Montecito.

Postarea a fost asociată promovării unor cutii de flori de lux, vândute la prețul de 225 de dolari, prin brandul său „As Ever”.

Declarații anterioare despre integrarea în comunitate

În 2020, Sharon Stone a comentat public mutarea cuplului în California, spunând: „Lucrul minunat despre ei este că nu au venit aici ca să profite de comunitatea noastră, au venit ca să facă parte din ea.

În decembrie 2024, Richard Mineards a declarat într-un documentar intitulat „Harry: Prințul pierdut” că Meghan Markle nu ar avea o prezență activă în comunitatea locală.

Eu personal nu cred că Meghan este un atu pentru comunitatea noastră… Ea nu prea iese și nu se implică în viața comunității. Harry, într-o anumită măsură, pentru că este mai sociabil… dar Meghan nu pare să fie văzută nicăieri… și nici pe el nu îl vezi des”, a spus acesta.

