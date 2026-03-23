Harry și Meghan, loviți de noi acuzații: Sunt foarte dificil de gestionat

Prințul Harry și Meghan Markle se confruntă cu noi relatări critice privind relațiile lor profesionale, după ce comentatori regali și publicații din presa internațională au susținut că cei doi și-ar fi construit, în ultimii ani, reputația de a fi „dificil de gestionat” în colaborările cu parteneri de prim rang, potrivit Daily Express.

Informațiile apar într-un context în care mai multe surse media vorbesc despre tensiuni între cuplu și Netflix, dar și despre dificultățile întâmpinate în încercarea de a-și consolida proiectele comerciale lansate după retragerea din rolurile de membri activi ai familiei regale, în 2020.

Subiectul a fost readus în atenție de comentarii formulate de jurnalista regală Bronte Coy, care a vorbit despre un tipar repetitiv în relațiile importante ale ducilor de Sussex, de la legăturile cu familia regală până la parteneriatele din industria media.

Potrivit articolului, una dintre întrebările ridicate în dezbaterea publică a vizat motivul pentru care relațiile importante asociate cu Harry și Meghan par să ajungă frecvent în impas. Bronte Coy a susținut că problema este semnalată din mai multe direcții.

„Oamenii spun, în esență, că sunt foarte dificil de gestionat”, a declarat aceasta

. „Aceasta este tema care se conturează și vine acum din mai multe surse, din mai multe publicații diferite, iar aceasta este problema lor pe viitor, în încercarea de a construi un imperiu după viața regală.”

Afirmațiile vin într-un moment în care Harry și Meghan încearcă să-și continue activitățile prin diferite inițiative media și de business, la cinci ani după decizia de a se retrage din poziția de membri seniori ai familiei regale.

Au apărut noi informații despre colaborarea cu Netflix, companie evaluată în text la 350 de miliarde de dolari. Potrivit unor surse, atmosfera din interiorul platformei de streaming în raport cu Archewell Productions s-ar fi deteriorat semnificativ.

„Starea de spirit în companie este: «Am încheiat»”, ar fi declarat un insider, potrivit relatării preluate în articol.

În același context, în anii de colaborare cu una dintre cele mai mari platforme de streaming din lume, compania asociată cuplului nu a livrat niciun proiect de ficțiune. Acest bilanț ar fi contribuit, potrivit relatărilor, la scăderea răbdării în interiorul Netflix.

Ted Sarandos, șeful Netflix, ar solicita în prezent prezența reprezentanților legali înainte de a accepta discuții directe cu Meghan Markle.

Această informație este prezentată ca parte a unor relatări din presă și nu este însoțită, în textul de bază, de o reacție oficială din partea companiei sau a cuplului.

Materialul face referire și la proiectele de divertisment asociate lui Meghan Markle. Potrivit textului, un format compus din opt episoade a inclus segmente culinare, apariții ale unor invitați celebri și proiecte artizanale realizate în casă.

Producția a primit reacții critice nefavorabile, iar seria următoare nu ar fi reușit să schimbe percepția generală asupra proiectului.

Echipa lui Meghan ar fi transmis că formatul va continua doar sub forma unor ediții speciale, cu apariții sezoniere.

Un alt punct abordat în articol privește brandul de lifestyle As Ever. Potrivit relatării, la momentul lansării, Netflix nu a fost doar partener pentru proiectele de televiziune, ci și susținător comercial al afacerii, alocând personal și resurse de dezvoltare pentru gama de produse asociată brandului.

În acel context, Meghan Markle vorbea pozitiv despre acest parteneriat. „Apoi Netflix a venit alături de mine, nu doar ca partener în emisiune, ci și ca partener în afacerea mea, ceea ce a fost uriaș”, declara ea, potrivit articolului.

Între timp, colaborarea s-a încheiat, iar despărțirea ar fi fost descrisă de ambele părți drept amiabilă. În același timp, Meghan ar considera, potrivit relatării, că abordarea prudentă a platformei limita posibilitățile de dezvoltare ale brandului.

După separare, ea ar fi preluat direct coordonarea echipelor de dezvoltare.