Harry și Meghan, în centrul unui nou scandal editorial. Cartea care le pune imaginea sub semnul întrebării

Meghan Markle și Prințul Harry / sursa foto: captură video
O nouă biografie dedicată Meghan Markle și Prințul Harry, intitulată „Trădare” („Betrayal”) și semnată de jurnalistul Tom Bower, readuce în atenție evoluția publică și personală a cuplului după retragerea din îndatoririle regale, potrivit The Telegrph.

Cei doi au caracterizat volumul drept „o conspirație delirantă și melodramă”, potrivit relatărilor din presa internațională. Cartea continuă analiza începută în lucrările anterioare ale autorului și urmărește perioada de după căsătoria din 2018, inclusiv mutarea în Statele Unite și proiectele dezvoltate ulterior.

Contextul apariției volumului „Betrayal”

Noua publicație vine în continuarea volumului „Răzbunare” („Revenge”), lansat anterior de același autor, care analiza parcursul Ducesei de Sussex în cadrul Familiei Regale britanice.

„Betrayal” extinde cronologia până în prezent, incluzând evenimente precum retragerea cuplului din rolurile oficiale, mutarea în Statele Unite și proiectele media dezvoltate ulterior.

Cartea urmărește, de asemenea, relațiile tensionate dintre Harry și familia sa, precum și activitatea lor publică și inițiativele caritabile. O mare parte din conținut se bazează pe relatări și surse anonime, ceea ce ridică întrebări privind atribuirea exactă a unor afirmații.

Meghan Markle, concentrată pe propria persoană

Printre pasajele citate în volum se numără declarația Ella Robertson, implicată în organizarea unui eveniment la care Meghan Markle a fost invitată să vorbească. Aceasta afirmă că discursul ar fi fost centrat excesiv pe propria persoană, menționând:

„Este lipsită de sensibilitate față de ceilalți. Nu poate face ceea ce ne-am dorit. Este toxică.”

Meghan Markle / sursa foto: captură video

Cartea include și relatări despre interacțiuni din interiorul Familiei Regale. Un episod descrie o întâlnire tensionată între ducii de Sussex și Prințul William împreună cu Catherine, Prințesa de Wales, în care Meghan ar fi spus:

„Dacă nu te deranjează, ia-ți degetul din fața mea.”

Alte episoade vizează organizarea proiectelor media ale cuplului, inclusiv colaborarea cu platforma Netflix. Potrivit cărții, membrii echipelor de producție ar fi fost verificați în prealabil pentru activitatea lor din mediul online și obligați să semneze acorduri stricte de confidențialitate.

Activitatea publică a lui Meghan Markle, abordată în „Betrail”

Volumul abordează și activitatea publică a Ducesei de Sussex, inclusiv participarea la evenimente internaționale și lansarea unor proiecte editoriale, precum cartea pentru copii „The Bench”. Într-un alt pasaj, autorul menționează modificări cerute de echipa de comunicare a lui Meghan, care ar fi dorit schimbarea formulării „lectură cu voce tare” în „contribuție la sprijinul comunității”.

Meghan Markle, Ducesa de Sussex. Sursa foto: captură video

De asemenea, sunt prezentate reacții la discursuri susținute în diverse contexte internaționale. Un exemplu inclus în carte citează declarația:

„Privesc acest moment ca pe capitolul meu de bucurie. Intenția mea este să mă bucur de acest capitol și să iubesc fiecare parte din el cât de bine putem.”

Portretizarea celor doi protagoniști

Potrivit autorului, Prințul Harry este descris ca fiind „anxios și confuz”, iar convingerile sale sunt influențate de experiențele trăite în cadrul Familiei Regale. În același timp, cartea face referire la autobiografia sa, „Spare”, menționând frecvența unor termeni utilizați în volum.

În ceea ce o privește pe Meghan Markle, autorul evidențiază contrastul dintre imaginea publică și anumite comportamente relatate de surse. Totodată, sunt incluse referiri la aparițiile sale media, inclusiv producții realizate pentru platforme de streaming.

Reacțiile la apariția cărții sunt mixte, iar dezbaterea se concentrează pe credibilitatea surselor și tonul general al lucrării. De asemenea, există discuții privind utilizarea surselor anonime și modul în care sunt prezentate informațiile.

