Monden

Prințul Harry și Meghan Markle, ignorați de Regele Charles. Strategia de imagine la care au apelat cei doi

Regele Charles și Camilla. Sursa foto: Instagram
Regele Charles face încă un pas înapoi în relația cu Prince Harry și Meghan Markle, chiar înainte ca aceștia să plece într-o nouă vizită externă. Vizita acestora în Australia este catalogată de critici drept un „turneu neoficial cu aer regal”, potrivit Express.co.uk. 

Regele Charles, decizie legată de cuplul Harry-Meghan

Surse din cercurile regale afirmă că King Charles III a ales să nu se implice în planurile celor doi. Potrivit acestora, suveranul s-ar fi delimitat de acțiunile cuplului, pe fondul temerilor că deplasarea ar putea fi percepută ca un angajament oficial al familiei regale.

Autoarea Ingrid Seward a declarat pentru TalkTV că deplasarea ar ascunde o strategie de imagine. Ea spune că Prince Harry și Meghan Markle încearcă să rămână în atenția publicului pentru a-și susține proiectele și veniturile. În opinia sa, Regele Charles are alte priorități și nu ar fi deloc interesat de acțiunile celor doi.

Meghan Markle și Prințul Harry / sursa foto: captură video

Agenda vizitei în Australia

Cei doi vor participa la mai multe evenimente publice și caritabile. În plus, prințul Harry urmează să susțină un discurs la un summit dedicat sănătății mintale la locul de muncă, unde va aborda teme precum siguranța psihologică și bunăstarea angajaților.

În paralel, Meghan Markle va fi invitată ca speaker la un eveniment de leadership feminin organizat la Sydney, alături de alte personalități.

Controversele continuă în familia regală

Deplasarea în Australia este prima după turneul oficial din 2018, realizat înainte ca Harry și Meghan doi să renunțe la statutul de membri activi ai familiei regale. Analiștii atrag atenția că astfel de apariții riscă să creeze confuzie între inițiativele private ale cuplului și turneele oficiale ale familiei.

Regele Charles, moment stânjenitor alături de partenera sa de viață

Un moment surprins la slujba dedicată Zilei Commonwealth-ului a atras atenția utilizatorilor de pe rețelele sociale. Imaginile publicate arată cum King Charles III i-a atras subtil atenția Reginei Camilla asupra protocolului înainte de începerea ceremoniei, potrivit publicației Express. Videoclipul devenit viral surprinde scena în care Charles o atinge ușor pe braț pe regină, în timp ce aceasta discuta cu Princess Anne. După gest, Camilla s-a întors imediat și s-a așezat lângă soțul ei.

Evenimentul, desfășurat la Westminster Abbey, a reunit numeroși membri seniori ai familiei regale, inclusiv Prince and Princess of Wales, marcând una dintre cele mai ample apariții publice ale monarhiei în ultima perioadă, după incidentele recente legate de Prince Andrew.

