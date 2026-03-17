Meghan Markle se cațără pe orice cauză nobilă pentru a-și face imagine, acuză specialiștii

Meghan Markle a fost criticată de un jurnalist și biograf britanic pentru că discursul pe care l-a susținut la conferința “One Young World” din Manchester a fost centrat pe experiențele sale personale, nu pe misiunea organizației. Reprezentantul Ducilor de Sussex a venit, la scurt timp, cu un drept la replică, relatează express.co.uk.

Discursul pe care Meghan Markle l-a susținut la conferința “One Young World” din Manchester, pe 5 septembrie 2022, a atras critici pentru că s-ar fi concentrat prea mult asupra vieții sale personale. Dezvăluirea aparține lui Tom Bower și este detaliată într-una dintre cărțile sale, care va fi publicată pe 26 martie. Evenimentul, care a avut loc la Bridgewater Hall, a reunit 2.300 de tineri lideri din întreaga lume și marca prima vizită a Ducilor de Sussex în Regatul Unit după sărbătoarea Jubileului de platina, care a marcat 70 de ani de domnie ai reginei Elisabeta a II-a, din iunie 2022.

Organizația “One Young World”, fondată în 2010 la Londra, are ca obiectiv formarea tinerilor lideri care contribuie la soluționarea celor mai mari probleme globale, de la schimbările climatice și încălcările drepturilor omului, până la violența sexuală și sănătatea mintală.

În cartea sa Trădare: Putere, Înșelăciune și Lupta pentru Viitorul Familiei Regale, care va fi publicată pe 26 martie, Tom Bower prezintă detalii despre pregătirea discursului. Conform autorului, Ella Robertson, fata co-fondatoarei organizației Kate Robertson, a citit discursul lui Meghan înainte de prezentarea oficială.

„L-a dat complet peste cap”, ar fi spus Ella, considerând că discursul nu respectă tema anunțată.

Bower scrie că, în loc să vorbească despre tema “One Young World”, Meghan intenționa să folosească expresia „eu” de aproape cincizeci de ori în doar zece minute. Tema oficială a evenimentului, „Conducere optimă - cum putem insufla transparență, onestitate și integritate ca valori fundamentale pentru lideri”, a fost abandonată.

În discurs, Meghan ar fi afirmat despre organizație că „m-au văzut pe mine așa cum mi-am dorit să mă văd pe mine însămi”, iar întreaga prezentare a fost concentrată pe propria sa ascensiune și experiențe personale. Publicul a aplaudat politicos la final, fără entuziasm vizibil.

Reprezentanții Prințului Harry și ai lui Meghan au respins afirmațiile lui Tom Bower, descriindu-le drept „conspirații și melodramă deranjantă”. Într-un comunicat, aceștia au precizat:

„Comentariile domnului Bower au depășit de mult limita criticii și au devenit o obsesie. Este o persoană care a declarat public că «monarhia, de fapt, se bazează pe ștergerea completă a Sussex-ilor din viața noastră de stat», un limbaj care vorbește de la sine. Și-a construit întreaga carieră pe elaborarea unor teorii tot mai complicate despre oameni pe care nu îi cunoaște și pe care nu i-a întâlnit niciodată. Cei interesați de fapte se vor uita în altă parte. Cei care caută conspirații deranjante și melodramă știu exact unde să le găsească.”