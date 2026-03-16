De ce s-au rupt de Casa Regală Harry și Meghan. Momentul de cotitură, dezvăluit de fostul majordom

Prințul Harry și Meghan Markle. Sursă foto: Captură video
Fostul majordom regal Grant Harrold susține că Meghan Markle s-ar fi simțit „controlată” de regulile Casei Regale, iar acest lucru ar fi contribuit la decizia ei și a Prințului Harry de a se retrage din rolurile oficiale în 2020, relatează express.co.uk.

Relația dintre Meghan Markle și Prințul Harry a început în 2016. Inițial, legătura a fost acceptată de Casa Regală

Meghan Markle nu ar fi fost pe deplin pregătită pentru rigorile vieții din familia regală britanică atunci când s-a căsătorit cu Prințul Harry, susține fostul majordom regal Grant Harrold.

Relația dintre Harry și Meghan a început în 2016. Doi ani mai târziu, cei doi s-au căsătorit. La început, legăturile dintre părți păreau bune, iar atmosfera era una pozitivă. În timp însă, situația s-ar fi schimbat treptat. În 2020, cei doi au anunțat că se retrag din îndatoririle regale și s-au mutat în Statele Unite.

Un fost majordom spune că programul rigid ar fi putut declanșa tensiunile

Grant Harrold consideră că una dintre cauzele posibile ale rupturii a fost modul strict în care funcționează programul membrilor familiei regale.

Potrivit acestuia, la început Meghan a fost privită cu entuziasm de cei din jur. „Cred că, la început, toată lumea a considerat-o pe Meghan o gură de aer proaspăt. Așa simțeau cu adevărat oamenii în acea perioadă. Toată lumea era entuziasmată de perspectiva unui nou început și de faptul că o persoană nouă intră în familie, așa că oamenii erau sincer fericiți pentru ei”, a spus el.

Harry, Meghan, Andrew / sursa foto: AI

În opinia fostului angajat al Casei Regale, momentul în care relația cu instituția a început să se deterioreze ar fi putut avea legătură cu regulile stricte privind agenda oficială.

Momentul de cotitură ar fi putut fi oricare, dar cred că ar fi putut avea legătură cu programul. Îmi amintesc că am auzit că, într-o zi, ea a vrut să invite niște prieteni la prânz, dar nu a putut, pentru că programul este stabilit cu șase luni în avans și este foarte strict, nu poate fi schimbat. Cred că a simțit că viața ei era foarte controlată, dar așa funcționează lucrurile în cadrul familiei regale”, a mai spus Harrold.

Meghan Markle, soția Prințului Harry, a vorbit despre restricții într-un interviu. Ce îi impunea Casa Regală

Meghan Markle a abordat subiectul restricțiilor din perioada în care făcea parte din familia regală și în interviul acordat în 2021 realizatoarei Oprah Winfrey. În timpul discuției televizate, a afirmat că documentele și obiectele personale i-ar fi fost preluate de personalul palatului.

Nu puteai pur și simplu să pleci. Nu puteai. Trebuie să înțelegeți că, atunci când m-am alăturat acelei familii, a fost ultima dată, până când am venit aici, când mi-am văzut pașaportul, permisul de conducere și cheile. Toate acestea sunt predate. Nu le-am mai văzut deloc”, a spus Meghan în timpul interviului.

Ea a afirmat că a intrat din nou în posesia acestor lucruri abia după ce ea și Harry au renunțat la rolurile oficiale din cadrul familiei regale. Decizia cuplului de a se retrage din îndatoririle regale a fost anunțată în 2020, moment după care cei doi s-au stabilit în Statele Unite, unde nu au avut parte de liniștea la care se așteptau.

