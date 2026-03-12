Meghan nu ratează nici cele mai mediocre evenimente. Cât de mari sunt problemele cu banii, de fapt

Meghan Markle va fi invitată principală la un eveniment exclusivist pentru femei organizat în Australia. Prețul biletelor, care ajunge la 2.288 de dolari la VIP, a stârnit critici din partea unor reputați jurnaliști și realizatori de emisiuni, relatează foxnews.com.

Meghan Markle urmează să fie invitatul principal al unui eveniment dedicat femeilor, programat în Australia. Acesta organizat în cadrul podcastului „Her Best Life” și promite „conversații puternice, relaxare, râsete și experiențe de neuitat”.

La întâlnire participă și gazdele podcastului, Jackie O Henderson și Gemma O'Neill, care au invitat-o pe ducesă să fie figura centrală a evenimentului.

Participarea presupune, însă, costuri ridicate. Pachetul VIP ajunge la aproximativ 2.288 de dolari, iar biletele cu reducere pentru cei care cumpără printre primii sunt disponibile la prețul de 1.930 de dolari.

Evenimentul este programat la hotelul InterContinental Sydney Coogee Beach.

Una dintre activitățile centrale ale weekendului va fi o cină de gală, descrisă de organizatori drept o „conversație față în față” cu Meghan Markle. În cadrul evenimentului, Gemma O'Neill a precizat că va realiza un interviu cu ducesa.

Potrivit acesteia, implicarea lui Meghan Markle a venit ca urmare a unei recomandări din partea unui prieten comun. O’Neill a explicat că fosta actriță „iubește cu adevărat ceea ce reprezintă comunitatea noastră”.

Pachetul VIP include și o fotografie de grup cu ducesa, un pachet cadou pentru participanți și acces la o cameră de hotel cu vedere la ocean.

Realizatorul TV Ian Pelham Turner consideră că întâlnirea ar putea oferi publicului o perspectivă diferită asupra ducesei.

„Cred că aceasta este o oportunitate minunată pentru invitați de a întâlni un membru al familiei regale cu o inimă sinceră și pentru Meghan de a se relaxa și de a fi alături de oameni care doresc să-i asculte gândurile despre viață”, a declarat acesta.

El a amintit și implicarea ducesei în proiecte sociale, inclusiv sprijinul acordat supraviețuitorilor tragediei Grenfell prin volumul caritabil Together: Our Community Cookbook. În opinia sa, Markle „a demonstrat în repetate rânduri” că manifestă empatie și reușește să îi facă pe cei pe care îi întâlnește „să se simtă apreciați”.

Inițiativa a generat însă și reacții negative. Specialistul în relații publice Doug Eldridge a spus că Meghan Markle s-a prezentat frecvent drept „antreprenor” sau „fondator”.

El a subliniat însă că aceste titluri nu presupun neapărat existența unui istoric solid de proiecte reușite.

„Markle a mizat constant pe eticheta de «antreprenor» sau «fondator»”, a declarat acesta, adăugând că, în opinia sa, credibilitatea depinde de succesul constant al proiectelor. Referindu-se la evoluția inițiativelor ducesei și la un proiect Netflix care nu a fost reînnoit, Eldridge a afirmat: „Pentru cineva care vorbește adesea despre a construi, parcursul ei pare mai degrabă unul de demolare.”

Totodată, jurnalista Kinsey Schofield consideră că vizita planificată în Australia de către Meghan Markle și Prințul Harry are o dimensiune puternic comercială.

Ea a precizat că prințul este programat să participe ca speaker la summitul InterEdge Psychosocial Safety Summit, dedicat sănătății mintale la locul de muncă. În același timp, Meghan Markle este prezentată drept principala atracție a evenimentului organizat la hotelul InterContinental Sydney Coogee Beach.

Schofield a descris evenimentul drept „în esență, un weekend foarte scump pentru fete, construit în jurul accesului la fosta actriță”.

Potrivit aceleiași jurnaliste, astfel de inițiative amintesc de perioada anilor ‘90, când Sarah Ferguson a fost implicată în numeroase proiecte comerciale.

„Când membrii familiei regale încep să își asocieze titlurile cu o listă lungă de proiecte și apariții plătite, acest lucru poate părea mai puțin influență și mai mult disperare”, a spus Schofield.

Ea consideră că reacția publicului australian ar putea fi diferită de cea din timpul vizitei din 2018, când ducele și ducesa de Sussex au fost întâmpinați cu entuziasm. „Atmosfera va fi mult mai probabil una de curiozitate decât de entuziasm, iar mulți australieni ar putea pune o singură întrebare: De ce sunt aici?”, a adăugat aceasta.

Și alte voci au criticat inițiativa. Helena Chard a comentat că evenimentul pare unul recreativ, fără componentă caritabilă.

„Vai, cum au căzut cei puternici!”, a spus ea. În opinia sa, Meghan Markle va fi „punctul central al unui eveniment care pare distractiv, dar destul de mediocru”.

Chard a adăugat că inițiativa ar putea ridica întrebări legate de situația financiară a ducesei. „Cu siguranță acest lucru pare mult prea banal pentru Meghan și scoate în evidență posibile probleme financiare. Cu siguranță nu pare a fi un eveniment filantropic.”